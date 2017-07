Es gibt kaum Schmuck. Zwölf schlichte Apostelleuchter sind in knapp zwei Metern Höhe an den Wänden angebracht, sieben Deckenleuchten erhellen das Hauptschiff. Über Weihwasserbecken und Opferstock wacht der Heilige Antonius und auch an der gegenüberliegenden nördlichen Wand des Langhauses hängen zwei Wandteppiche: Bischof Bonifatius und die Heilige Lioba als Gobelin.

Am Ende der zum Platz hin offenen Halle betritt man durch ein Rundportal die Kirche und steht unter einer weit heruntergezogenen, holzgetäfelten Decke an der Westwand. Rechterhand öffnet sich das Langhaus der Kirche mit ansteigendem und zum Altarraum wieder abfallendem Dach.

Krefeld. Vom Wehrhahnweg kommend schließt an die schlichten Reihenhäuser der Bonifatiusstraße ein vergleichsweise massives, aber nicht hoch aufragendes Backsteingebäude an. Die Front wirkt wie der Flügel eines Vierkanthofs, hinter dessen kleinen Rundbogenfenstern sich Stall oder Kammer verbergen könnten. Ein Irrtum. Es sind die Fenster der Sakristei und die Backsteinmauer gehört zum Querhaus der Scheunenkirche, Gotteshaus der Gemeinde St. Bonifatius, die Teil der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Maria Frieden ist. Es gibt einen dezenten Hinweis auf diese Funktion: Der Giebel des Querhauses wird nach Osten hochgezogen zum Glockenturm. Das Ensemble steht mitten in Stahldorf, eines als Arbeitersiedlung des ehemaligen Thyssen-Edelstahlwerks gegründeten Stadtteils von Krefeld.

An der niedrigen Westwand hinter dem Taufstein mit einem Reliefdeckel von Elmar Hillebrand findet sich der Kreuzweg, farbintensive, quadratische Emaillearbeiten aus der Werkstatt von Egino Weinert. Die 13. Station, Jesus auf dem Schoß Marias, gibt es zweifach: Eine kleine, holzgeschnitzte Pieta aus dem 17. Jahrhundert ist in eine Wandnische eingelassen. Erst in jüngster Zeit wurde auch das entsprechende Emaille-Bild wiedergefunden und trotz der Dopplung in den Kreuzweg aufgenommen, berichtet Kloss.

Nur die quadratischen Fenster im Querhaus sind noch mit den ursprünglichen bleiverglasten Antikscheiben versehen. Die Rundbogenfenster an der Nordwand des Hauptschiffes hat der Krefelder Künstler Hubert Spierling 1973 sehr zurückhaltend in Grau- und Silbertönen gestaltet. Erst 1990 wurde auch das große Rundfenster an der Südwand als Versinnbildlichung des Himmlischen Jerusalems mit seinen zwölf Toren von ihm entworfen und von Hein Derix (Kevelaer) verwirklicht.

Schlicht und zugleich anmutig, fügt sich die Scheunenkirche selbstbewusst in die Umgebung ein. Ihre außergewöhnliche architektonische Struktur ist für die Gemeinde in Stahldorf ein Schatz.