Manfred Bolz sammelt alte Fotos, auch aus Neviges, und veröffentlicht sie in Bildbänden. Jetzt widmet er sich der Klosterstraße.

Neviges. Als „Jäger und Sammler“ bezeichnet sich Manfred Bolz. „Ich habe mal Wanduhren und alte Schreibgeräte gesammelt, irgendwann wurde es mir und meiner Frau zu viel, und ich habe alles verkauft.“ Nun sammelt der Fraktionsvorsitzende der CDU im Velberter Stadtrat alte Fotos aus ganz Velbert. „Angefangen hatte es mit einem Adressbuch von 1941, in dem zu jedem Haus der Eigentümer und die Bewohner verzeichnet waren.“

Dazu bekam der Kommunalpolitiker eine Ansichtskarte aus dem Jahr 1917 vom Velberter Parkbad und später ein Foto vom Hallenbad – da hatte es den Velberter, der in unmittelbarer Nähe, nämlich an der Bergischen Straße aufwuchs, gepackt. Sein Interesse an alten Fotos und der Geschichte mit den Geschichten dahinter war geweckt.

Inzwischen hat er zwei Bücher mit alten Bildern aus Velbert-Mitte veröffentlicht, ein drittes ist in Arbeit. Kürzlich erwarb er über ein Internet-auktionshaus ein altes Familienalbum eines Langenbergers, das neben fast 70 Jahre alten Bildern der Senderstadt einen Umzug nach Mainz dokumentierte.

Fast 15 000 Fotos hat Manfred Bolz inzwischen digitalisiert, darunter viele aus Neviges. So zum Beispiel eine Luftaufnahme des frisch errichteten Doms, allerdings ohne Pilgersaal von der Pforte zur Klosterstraße, die als „Kaffeewasserstraße“ berühmt wurde.

Um den Ausschank von Kaffee an die Pilger wurde heftig gestritten

„Hier können Familien Kaffee kochen“ stand früher an den Fenstern der kleinen Schiefer- und Fachwerkhäuschen, die sich einst an der Klosterstraße und Löher Straße befanden und die dem Bau des Doms weichen mussten. Für zehn Pfennige ließen die zumeist protestantischen Hausfrauen das heiße Wasser auf das Kaffeepulver in den mitgebrachten Bechern der Pilger laufen.

Dieser Brauch war vor rund 85 Jahren einigen Nevigesern ein Dorn im Auge, es kam zum Prozess um den Pilger-Kaffee, das Langenberger Amtsgericht verbot den Handel mit dem kochenden Wasser, erst das Düsseldorfer Oberlandesgericht erlaubte wieder den Kaffeewasser-Ausschank.

Großes Verständnis für die Sorgen der Pilger und Kaffeewasser-Stuben hatte Pater Elpidius, gerne auch mal „Vater Franziskus“ genannt. Es war einst eine Selbstverständlichkeit, dass ein Pilger bis zu drei Mal an einem Wallfahrtstag Kaffeewasser bestellte. Die 30 Pfennige rissen dabei ein großes Loch in den Etat der Gottesfürchtigen, die sich mitunter die Groschen für die Fahrt vom Ruhrgebiet ins Bergische zusammensparen mussten. Es kamen „Stammpilger“, die immer zu denselben Gastgebern an der Klosterstraße gingen.

Schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg sorgten sich die Bewohner der Klosterstraße um ihre Existenz: Die Häuser Espey und Schlebusch wurden abgerissen, weil eine neue Wallfahrtskirche gebaut werden sollte. Weltwirtschaftskrise, NS-Diktatur und Weltkrieg machten die Pläne zunichte, die in den 60er Jahren umgesetzt wurden und die einmalige „Kaffeewasserstraße“ zu Geschichte werden ließen.