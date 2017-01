Die Mundharmonika – klein, aber oho

„Crazy“ Chris Kramer stellt am 1. März in der Zentralbibliothek sein erstes Kinderbuch in einer musikalischen Lesung vor.

Velbert. Die Stadtbücherei und die Buchhandlung „Brummbär“ laden zu einer musikalischen Lesung ein. Am Mittwoch, 1. März, um 17 Uhr stellt der bekannte Bluesmusiker „Crazy“ Chris Kramer in der Kinderbibliothek im Forum Niederberg an der Oststraße 20 sein erstes Kinderbuch vor.

„Die kleine Mundharmonika“ wird Mädchen und Jungen ab sechs Jahren und junggebliebene Blues- und Geschichtenfans begeistern. Die Geschichte beginnt zu einer Zeit, in der die kleine Mundharmonika bei vielen Menschen sehr beliebt ist. Schließlich passt das Instrument in jede Tasche und man kann auf ihr alle bekannten Melodien spielen. Doch leider sehen das die anderen Musikinstrumente ganz anders. Sie lachen die Mundharmonika aus, weil sie so klein ist und nicht über alle Töne verfügt. Eines Tages hält die kleine Mundharmonika den Hohn und Spott der großen Instrumente nicht mehr aus und läuft davon. Bis ans Meer und einen großen Hafen gelangt sie auf ihrer Wanderung. Von dort aus macht sie sich in der Tasche eines Auswanderers auf in die USA.

Auf ihrem Weg begegnen der kleinen Mundharmonika viele Personen, Geschöpfe und Abenteuer und bei jeder Begegnung lernt sie etwas Neues – vor allem über sich selbst. Die wichtigste Erkenntnis am Ende ihrer Reise lautet: „Egal wie groß oder klein du bist, glaube an dich selbst.“ Autor Chris Kramer kennen Musik- und Bluesfans als Virtuosen auf dem Instrument. Der sympathische Ruhrpottler hat nicht umsonst bereits dreimal in Folge den „German Blues Award“ gewonnen. Viele international und national bekannten Musiker wie Jack Bruce, Chuck Leavell (Pianist der Rollings Stones) oder Peter Maffay schätzen sein Können und die Zusammenarbeit mit ihm. Chris Kramer schreibt außerdem Mundharmonikalehrbücher und gibt Workshops.

Einlass ist ab 16.30 Uhr. Die Eintrittskarten zum Preis von je vier Euro für Kinder und sechs Euro für Erwachsene sind in den drei Stadtbibliotheken und bei der Buchhandlung an der Bahnhofstraße 5 erhältlich. HBA

