Der Düsseler Axel Neubauer hat mehr als 15 Jahre Besucher durch die Kirchen des Ortes geführt. Als Protestant auch durch das katholische Gotteshaus von St. Maximin.

Wülfrath. Über die Holzfigur des Drachentöters und Nothelfers St. Georg weiß er Bescheid, ebenso über St. Maximin, dessen Statue den prunkvollen Hochaltar krönt. Er kennt die Baugeschichte der massigen, alten Wehrkirche an der Dorfstraße und alle Einzelheiten der Ausstattung. Am Samstag führte der Düsseler Axel Neubauer noch einmal eine Besuchergruppe durch die katholische Kirche im Ort. Mehr als 15 Jahre lang hat sich der 81-Jährige eingehend mit allem befasst, was die Düsseler Kirchen angeht. Er hat Besuchern unzählige Fragen beantwortet. Am 15. Juli folgt noch ein Termin in der evangelischen Kirche, dann zieht er sich aus gesundheitlichen Gründen zurück.

„Man kann an dieser Kirche ablesen, wie die Leute früher zu Gott gebetet haben. In 50 Jahren wird das wieder anders sein.“

Axel Neubauer

Neubauer sagt: „Man kann an dieser Kirche ablesen, wie die Leute früher zu Gott gebetet haben. In 50 Jahren wird das wieder anders sein.“ Bis auf die Zeit um das Jahr 700 verfolgt er die Geschichte zurück. Bis zu einem Mönch aus Italien, der an dieser Stelle eine Kapelle gebaut haben soll. Später folgte die erste Kirche, winzig im Vergleich zu heute. Die Gründer hatten Verbindung nach Trier, deshalb wählten sie als Patron einen Heiligen von dort, eben St. Maximin.

Neubauer zeigt bei seinen Rundgängen den Taufstein und die Seitenschiffe. Die Toten seien früher auf dem Kirchhof bestattet worden: mit den Füßen nach Osten, damit sie bei der Auferstehung gleich Christus sehen können. Ab 1612 war St. Maximin einige Zeit lang sogar evangelisch, weil alle im Ort sich der neuen Konfession angeschlossen hatten. Neubauer erzählt den Gästen von der 900-Jahr-Feier 2010/11, für die der damalige Pfarrer Heinz-Otto Langel sogar den Kardinal und die Musikgruppe Bläck Fööss nach Wülfrath gebracht hatte.

Mit einer Taschenlampe leuchtet der 81-Jährige die Nische unter dem Altar aus: „Hier zeigt der Künstler alles, was zur Kreuzigung gehört: Das Leichentuch Christi, Hammer, Nägel und Hände.“ Die Besuchergruppe drängt sich eng um ihn. Für Neubauers letzten Termin in der katholischen Kirche hatten sich 30 Mitglieder der Fördergemeinschaft St. Georg angemeldet. Rolf Faoro von der Gruppe erläuterte: „Wir sind von der Stadtmitte zu Fuß gekommen und gehen weiter nach Hammerstein. Ich finde wichtig, dass so ein Ort wie diese Kirche erklärt wird. Die Leute kennen heutzutage Tahiti, aber manche kennen Düssel nicht.“