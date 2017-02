Die Kalkstadt-Narren stürmen die Sparkasse

Der Kartenverkauf für das Altweiber-Fest hat begonnen.

Wülfrath. An Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Aber bis dahin lassen es die Narren ordentlich krachen. Weil der Tresor der Kreissparkasse wesentlich besser befüllt ist als der des Rathauses, findet eines der Sessions-Highlights an der Goethestraße statt. Die Kalkstadt-Narren rüsten sich zum Sturm und blicken voller Vorfreude auf den Altweiber-Nachmittag.

Ein zweistündiges Programm heizt den Narren ordentlich ein

Donnerstag, 23. Februar, beginnt der traditionelle Sturm auf den Geldtempel um 16 Uhr. Eintrittskarten für unveränderte vier Euro gibt es ab sofort bei den Kalkstadt-Narren sowie in den Wülfrather Kreissparkassenfilialen. Um um 16 Uhr das Kommando zu übernehmen, muss zunächst Filialdirektor Hans Werner Fritze der entsprechende Schlüssel abgenommen werden. Nach imposanter Gegenwehr im fairen Wettkampf mit Frontfrau Elvira Jansen übernehmen die Narren das Zepter, die Fete beginnt. Das zweistündige Bühnenprogramm bietet neben rheinischen Karnevalsbands wie die „Rheinfanfaren Party BiG Band“ und „De Fetzer“ wieder Wülfrather Musiker auf. Bei der Band ‚Waiting At The Busstop‘ handelt es sich um ein Projekt des jungen Wülfrather Musikers Vinku. Vincent Kuhlen, so sein vollständiger Name, ist angehender Musikstudent und hat sich in der Region einen Namen als Sänger und Songwriter gemacht. Großes Vorbild des 19-Jährigen ist der britische Chartstürmer Ed Sheeran, von dem sicherlich auch etwas zu Gehör gebracht wird.

Eintrittskarten fürs Altweiber-Fest gibt es in allen Wülfrather Filialen der Kreissparkasse Düsseldorf und bei den Kalkstadt-Narren Wülfrath. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. In dem Eintrittspreis enthalten sind drei Getränke. von

Anzeige