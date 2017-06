Karsten Schulz holte sich nach dem 41. Schuss die Königswürde. Er regiert mit Ehefrau Melanie.

Neviges. Mit dem 41. Schuss holte Karsten Schulz bei den Hardenberger Schützen den Vogel von der Stange. Das musste ja so kommen, denn dem 41-Jährigen wurde das Schützengen in die Wiege gelegt. „Man hat mich bereits im Kinderwagen ins Schützenhaus geschoben. Mein Vater Edmund war 1959 Prinz, anschließend war er 1966 und 1977 König, mein Bruder Jens wurde 1984 der bis dahin jüngste Prinz. Meine Frau schoss 1994 zur Prinzessin, ich selber war 1991 Prinz - und jetzt eben König“, beschreibt Karsten I seine Verbundenheit mit dem traditionsreichen Schützenverein, dessen Gründung auf Jahr 1656 zurückgeht.

Der Sohn des neuen Schützenkönigs tritt offenbar in die Fußstapfen des Vaters: Der 16-jährige Florian sicherte sich bei diesem Schützenfest den Prinzentitel und nahm seine Schwester Alina zur Ehrendame.

„Ich hatte schon im Jahr 2000 versucht, König zu werden, jetzt hat es geklappt“, freute sich der neue Titelträger, der mit seiner Frau als Königin Melanie I an seiner Seite und der Trophäe in der Hand zahlreiche Glückwünsche entgegennahm. „Mal gucken, was ich mit dem Vogel mache.“ Während Karsten Schulz den Vogel, mit dem er vor 26 Jahren Prinz wurde, einen Ehrenplatz gab, weiß er noch nicht, was mit dieser Trophäe passieren soll. Viel war von dem Holztier nicht übrig geblieben, denn zuvor hatten sich an ihm die Pfänder abgearbeitet: Jos Geos schoss die Krone ab, das Zepter hatte Norbert Maaß erfolgreich ins Visier genommen, den Reichsapfel holte sich Daniel Herder, den rechten und den linken Flügel teilten sich Helmut Hösterey und Thomas von Schewen, der vorherige Kaiser.

Am Abend wurden die Insignien feierlich vom scheidenden Kaiser und seiner Kaiserin Sabine an das neue Königspaar Thorsten I und Melanie I überreicht. Das freut sich nun, für ein Jahr die Hardenberger Schützen bei den Vereinen im Kreis zu repräsentieren. Unterstützt werden sie dabei durch die Ehrendamen Silke Klein und Fatma Celik sowie die Adjudanten Gerald Klein, Ronny Böckelmann.

