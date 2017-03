Die Geschäfte dürfen an drei Sonntagen die Türen öffnen

Die Stadt Wülfrath und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf Kartoffelfest, HWM und Auto-Show verständigt.

Wülfrath. Jetzt ist es sattelfest: An drei Terminen in diesem Jahr dürfen die Geschäfte in der Innenstadt am Sonntag öffnen. Die Stadt hat sich mit der Gewerkschaft Verdi nach Stellungnahmen der Industrie- und Handelskammer, der evangelischen und katholischen Gemeinden und des Handelsverbandes NRW auf drei Veranstaltungen geeinigt. Bei „Wülfrath ist mobil“, beim Kartoffelfest und während des Herzog-Wilhelm-Marktes dürfen die Geschäfte in genau definierten elf Straßen in der City von 12 bis 17 Uhr öffnen.

Wülfrath ist mobil

Die 46. Auto- und Motorradschau mit Familienfest findet am 14. Mai von 11 bis 18 Uhr im Innenstadtbereich (Ware-Platz und Am Diek) statt. Auch wenn Wülfrath attraktiv als Wohnort für Berufspendler oder Ansiedlungsort für Unternehmen mit jungen Mitarbeitern sei, ist klar: Jeder dritte Wülfrather ist älter als 50 Jahre. Deshalb ist es für ältere Mitmenschen wichtiger denn je, ihre Mobilität zu erhalten. Der Veranstalter der traditionellen Autoschau hat aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre die Besucherzahl auf etwa 5000 geschätzt. Laut Händlerumfrage 2016 wurden für den verkaufsoffenen Sonntag bei der Autoschau 2015 etwa 2200 Besucher ermittelt. Der Durchschnitt am Samstag vor dem Anlass lag bei 3300 Besuchern.

Kartoffelfest

2017 feiert das traditionelle Kartoffelfest sein 30-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wird Wülfrath pro als Veranstalter das bewährte Festprogramm um einige Highlights erweitern. Während in den vergangenen Jahren mehr und mehr allgemeine Stände hinzugekommen sind, soll nun die Kartoffel wieder mehr in den Blickpunkt rücken. Das soll sowohl im kulinarischen Angebot als auch in der Bewerbung des Festes, der Dekoration und den Programminhalten Ausdruck finden. Das Festprogramm läuft am Samstag von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Beim Kartoffelfest ist pro Tag aufgrund der langjährigen Erfahrungen mit 3500 bis 5000 Personen zu rechnen. Die Verkaufsbesucherzahlen laut Einzelhändlerumfrage für das Kartoffelfest 2015 ergaben am verkaufsoffenen Sonntag 2100 Personen, am Samstag vor dem Anlass 3300 Personen.

Herzog-Wilhelm-Markt

Der Herzog-Wilhelm-Markt (HWM) ist der traditionelle weihnachtliche Markt, der vom 1. bis 10. Dezember läuft. Die Veranstaltungsfläche beschränkt sich auf den Bereich rund um den Kirchplatz in der Innenstadt. Der Veranstalter gibt aufgrund seiner Erfahrungen Besucherzahlen von etwa 20 000 Personen an. 2016 wurde durch die Stadt zu den Spitzenzeiten sporadisch Besucherzählungen vorgenommen. Die Hochrechnungen sagen, dass man von etwa 25 000 Besuchern ausgehen kann. Spitzentage waren Freitage, Samstage und Sonntage.

