Die Fraktion reagiert damit auf Zustände am Krapps Teich und am Angergarten.

Wülfrath. Die FDP beantragt im kommenden Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 10. Oktober, die Aufstockung des Personales im Bauhof um zwei zusätzliche Mitarbeiter, „nach Möglichkeit mit dem Beruf Gärtner“. Das kündigte der FDP-Vorsitzende, Hans-Peter Altmann, gestern an.

Zur Begründung führen die Liberalen an, dass sich die Grünanlagen in Wülfrath in einem „katastrophalen Zustand“ befänden. Bei der Eröffnung der Neanderland-Bienale habe sich Hans-Peter Altmann über den Zustand des Krapps Teiches und des Angergartens geschämt. Die Wiese sei gemäht gewesen, aber sämtliche Rabatten strotzten vor Unkraut, Brennnesseln und vielem mehr, so der FDP-Chef. Dies sei für die Zukunft abzustellen.

Bäume am Diek seien im Bereich um den Stamm völlig ungepflegt

Man habe viele Grünanlagen, den neuen Angergarten, Radwege, Bäume, zum Beispiel im Bereich des Dieks, die in diesem Jahr neu gepflanzt wurden, bei denen der Bereich um den Stamm herum vollkommen ungepflegt ist. An vielen Orten, etwa am Parkplatz Diek, seien neue Grünflächen hinzugekommen.

Hans-Peter Altmann sei freilich bekannt, dass es im Rahmen früherer Haushaltssicherungskonzepte einen Beschluss des Stadtrates gebe, die Zahl der Mitarbeiter im Bauhof auf 20 zu beschränken. Diese Vorgabe sei natürlich aufzuheben. Die Haushaltsplanberatungen für 2018 sollen diese zusätzlichen Mitarbeiter berücksichtigen. Die Stadt spare dann auch im nächsten Jahr die 40 000 Euro für Gartenpflege, die bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Ordnung beschlossen worden waren. AR