Heute Nachmittag gibt es die nächste Sprechstunde zum Angebot in Neviges.

Velbert. Älter werden und zwar bei möglichst guter Gesundheit – diesen Wunsch haben alle. Wer selbst noch in den besten Jahren ist, macht sich Gedanken, was passiert „wenn die Eltern alt werden“. Für Jüngere steht vielleicht ganz praktisch die „Private Altersvorsorge“ an. Für wirklich jeden relevant ist das Abfassen einer „Patientenverfügung“, mit der Entscheidungen für den medizinischen Notfall getroffen werden. Hilfreich ist auch „Das Notfall-Set“ der Stiftung Warentest, das Informationen und Formulare zu Themen wie Erste Hilfe, Vollmachten und Verfügungen, Schweigepflichtentbindung, Notfallpass und zu praktischen Regelungen des Alltags bietet. Wer seinen Nachlass regeln möchte, kann sich über „Das aktuelle Erbrecht. Erbfolge – Testament – Steuern“ informieren.

Für all diese schwierigen Themen stellt die Bibnet-Onleihe des Kreises Mettmann Ratgeber bereit. Und so funktioniert das Angebot der Onleihe: Mit einem gültigen Bibliotheksausweis der Stadtbücherei Velbert kann man sich online (siehe Link unten) mit Benutzernummer und Passwort kostenlos Hörbücher, E-Books, Musik und Videos auf den Computer oder ein anderes Endgerät herunterladen.

Noch entliehene Titel können kostenlos vorgemerkt werden

Nach Ablauf der Leihfrist werden die Dateien automatisch unbrauchbar, die Rückgabe und damit mögliche Überziehungsgebühren entfallen daher. Ist ein Titel bereits entliehen, kann man diesen kostenlos vormerken. Sobald das Medium bereit steht, wird dieses durch eine E-Mail mitgeteilt. Fragen rund um das Thema E-Reading werden regelmäßig in den monatlichen Onleihe-Sprechstunden beantwortet.

Die nächsten Termine finden am Donnerstag, 12. April, in der Stadtteilbibliothek Neviges, Elberfelder Straße 60, am Freitag, 13. April, in der Stadtteilbibliothek Langenberg, Donnerstraße 13, und am Dienstag, 17. April, in der Zentralbibliothek Velbert-Mitte im Forum Niederberg statt. Die Sprechstunden finden jeweils von 16 bis 17 Uhr statt und sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. HBA

bibnet.de/onleihe