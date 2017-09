Eltern können die künftigen i-Dötzchen im Zeitraum vom 9. bis 13. Oktober anmelden.

Wülfrath. Die Einschulungstermine der Grundschulen für das nächste Schuljahr 2018/2019 stehen fest. Kinder, die bis zum 30. September 2018 das sechste Lebensjahr vollenden, werden am 1. August 2018 schulpflichtig, teilt das Rathaus mit. Einen Anspruch auf Aufnahme hat jedes Kind nur an der Grundschule, die der Wohnung am nächsten liegt. Im Rahmen freier Kapazitäten kann die Schule auch andere Kinder aufnehmen. Die Anmeldetermine liegen zwischen dem 9. und 13. Oktober.

Städtische Gemeinschafts-Grundschule Lindenstraße (Lindenstraße 26): Montag, 9. Oktober, 8 bis 11 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr; Mittwoch, 11. Oktober, 8 bis 11.40 Uhr; Donnerstag, 12. Oktober, 8 bis 11 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr; Freitag, 13. Oktober, 8 bis 10.20 Uhr. Alle Termine nach vorheriger Absprache mit dem Schulsekretariat (Frau Seidler) unter Telefon 02058/778120.

Städtische Gemeinschafts-Grundschule Ellenbeek, Tiegenhöfer Straße 16: Montag, 9. Oktober, 8 bis 11.45 Uhr; Dienstag, 10. Oktober, 16 bis 17.45 Uhr; Mittwoch, 11. Oktober, 8 bis 11.45 Uhr. Alle Termine nach vorheriger Absprache mit dem Schulsekretariat (Frau Heina) unter der Telefonnummer 02058/2585.

Städtische Gemeinschafts-Grundschule Parkstraße, Parkstraße 14: Montag, 9. Oktober, bis Freitag 13. Oktober. Alle Termine nach vorheriger Absprache mit dem Schulsekretariat (Frau van Manen) unter Telefon 02058/78290.

Vor den Anmeldetagen bieten alle drei Grundschulen außerdem Schnuppertage an: Lindenstraße, Info-Abend am Mittwoch, 27. September, um 20 Uhr; „Offene Klassentür“ am Donnerstag, 28. September, von 8.45 bis 9.55 Uhr.

Grundschule Ellenbeek, Info-Abend am Donnerstag, 28. September, 19.30 Uhr; „Offene Klassentür“ am Freitag, 29. September, von 8.30 bis 9.40 Uhr.

Grundschule Parkstraße, Info-Abend am Montag, 2. Oktober, um 20 Uhr; „Unterrichtsmitschau“ am Freitag, 6. Oktober, von 9.45 bis 11 Uhr. tws