Axel C. Welp referierte beim Kaffeetrinken des Bürgervereins Düssel.

Wülfrath. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Kaffeetrinkens des Bürgervereins Düssel im evangelischen Gemeindesaal stand ein Vortrag von Axel C. Welp als Vertreter des Landesverbandes Rheinland (LVR) zum Thema „Bau– und Bodendendenkmäler in der Wülfrather Kulturlandschaft“.

Die rund 50 Anwesenden erfuhren, dass es in der Kalkstadt 94 Baudenkmäler und sechs Bodendenkmäler gibt, darunter sind zum Beispiel der Tillmannsdorfer Sattel und die Kölnische Landstraße. „In Düssel sind die Dorfstraße und die Tillmannsdorfer Straße seit mehr als 100 Jahren als Straßenzüge bekannt“, sagte Axel C. Welp. Dies sei auch auf uralten Landkarten verzeichnet. Exemplarisch für Baudenkmäler zeigte Axel C. Welp das Kaiserdenkmal in Aprath sowie das Düsseler Kreuz, neben dem mittlerweile nur noch zwei Linden stehen.

Die nunmehr zwei Linden von Düssel sorgen für kleine Diskussion

Genau an diesem Punkt folgte eine kleine Diskussion. Ein BV-Mitglied wollte wissen, was man tun könne, um den im vergangenen Jahr gefällten Baum zu ersetzen. Dieser war vom Brandkrustenpilz befallen und musste entfernt werden. Axel C. Welp schlug vor, sich an die Stadt zu wenden, dort gebe es Mittel für solche Angelegenheiten. Dies wollte Michael Becker, Vorsitzender des Bürgervereins Düssel, so nicht stehenlassen. Er ist seit einem Jahr mit diesem Thema beschäftigt. Er berichtete, dass er nach wie vor im Austausch mit der katholischen Kirche steht. Die ist Eigentümer des Grundstücks und damit auch des Ensembles. Von einer Lösung ist Michael Becker allerdings noch nichts bekannt.

Axel C. Welp erklärte, dass der LVR auf einer Internetseite alle Wülfrather Denkmäler mit ausführlicher Beschreibung und mit Karten versehen aufgelistet hat. Unter der Internetadresse kuladig.lvr.de sind sie mit dem Stichwort Wülfrath leicht zu finden. Die studentische Hilfskraft Sandra Schmid wiederum erklärte die vom LVR entwickelte App, mit der sich alles Wissenswerte über die Denkmäler auf das Smartphone holen lässt. Das ist nicht zuletzt bei Spaziergängen sehr hilfreich und informativ.

Die gesammelten Informationen werden sich bald auch auf der Internetseite des Bürgervereins Düssel finden lassen, wie Pressesprecher Klaus Koslik ankündigte. Er gestaltet die Seite, die unter der Internetadresse duessel-bv.de steht. Axel C. Welp hatte ihm angeboten, die LVR-Daten dafür zur Verfügung zu stellen.