Die Posse um die im Bau befindliche Regiobahnhaltestelle Düssel-Hahnenfurth samt notwendiger Umgestaltung des gesamten Terrains ist dem Bürger kaum zu vermitteln. Die Gesamtkosten betragen mehr als 40 Millionen Euro, aber für einen Radweg, der noch nicht einmal einen halben Kilometer lang sein müsste, um den bis zum Hahnenfurther Weg vorhandenen Radweg sinnvoll zu verlängern, möchte Straßen NRW kein Geld in die Hand nehmen. Und dies mit dem Hinweis, dass man sich eins zu eins an ein Planfeststellungsverfahren aus dem Jahr 2009 halten werde. Natürlich ist Straßen.NRW nicht für die ganze Baustelle zuständig, „nur“ für die Landstraße und den Gehweg, siehe Planfeststellungsverfahren. Aber die ignorante Art, vor den Zeichen der Zeit die Augen zu verschließen, ist ungeheuerlich.

Mittlerweile ist es quer durch alle politischen Lager Konsens, dass die Bürger so oft wie möglich ihr Auto stehenlassen sollten und auf das Rad (oder den öffentlichen Nahverkehr) umsteigen. Das schont die Umwelt und kommt in ersterem Fall eigentlich auch der eigenen Gesundheit zugute. Und in Düssel soll eine sichere Verbindung im Nirwana enden und die Radfahrer auf die gefährliche Landstraße ausweichen, wo tagtäglich alleine unzählige Laster von Lhoist und anderen Unternehmen unterwegs sind? Diese Vorstellung treibt nicht nur Michael Becker, dem ehemaligen Vorsitzenden des Bürgervereins Düssel und Kämpfer für den Radweg, die Zornesfalten auf die Stirne.

Die Rolle der Stadtverwaltung ist nicht ganz durchschaubar. Wurde sie – weil formal nicht zuständig – von Michael Becker zum Jagen getragen oder hat sie aus eigener Initiative das Gespräch mit Straßen.NRW gesucht? Der Landtagsabgeordnete Martin Sträßer (CDU) formulierte seinen Kenntnisstand so: Zudem hat es offensichtlich zwischen Straßen.NRW und der Stadtverwaltung Wülfrath vor der Aufnahme der Arbeiten keine Kontakte gegeben, bei denen das Thema hätte aufgegriffen werden können. Ob das die aktuell bockige Haltung von Straßen.NRW letztlich geändert hätte, wer weiß.

Sarkastisch könnte man sagen, vielleicht muss erst einmal ein schlimmer Unfall geschehen, bevor die Beteiligten endlich wachwerden. Der laut Martin Sträßer Plan B, ein Antrag der Stadtverwaltung, möglichst umgehend einen (zusätzlichen) Radweg zwischen Düssel und der neuen S-Bahn-Haltestelle in den Radwegebedarfsplan des Landes aufzunehmen, könnte sehr zeitintensiv werden. Man denke nur an den provisorischen Kreisverkehr an der Mettmanner Straße/Flandersbacher Straße, der im kommenden Jahr ersetzt werden soll – ein Jahr vor seinem 20. Geburtstag.

Bleibt zu hoffen, dass doch rechtzeitig die Vernunft siegt und der Radweg während der laufenden Arbeiten angelegt wird.