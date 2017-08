Der Nevigeser Chor tritt am Freitag in der Vereinigten Gesellschaft in Langenberg auf.

Neviges/Langenberg. Am Freitag schwingt das Herz von Langenberg wieder im Viertelklang. Mit dabei sind auch die Nevigeser Chorfreunde Plan B. In den vergangenen Jahren war ,Viertelklang’ sehr erfolgreich, wir freuen uns, wieder eine abwechslungsreiche musikalische Reise durch die Langenberger Altstadt anbieten zu können“, kündigte Reinhard Mickenheim das musikalische Festival im Stadtviertel an. Dabei handelt es sich um ein durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur NRW gefördertes Kooperationsprojekt der Städte Velbert, Solingen, Remscheid und Wuppertal, deren „Viertelklang“ geht diesmal in der größeren „Kulturtrasse“ auf.

Die Festivalkünstler stammen überwiegend aus der Region

Die Musikfreunde können am Freitag ab 19 Uhr bis fast Mitternacht an fünf verschiedenen Spielstätten Musik unterschiedlicher Stilrichtungen lauschen. „Es sind immer halbstündige Musikhappen, danach bleibt genug Zeit, um die Spielstätten zu wechseln, man kann dabei flanieren, töttern oder etwas essen gehen“, erklärt Anja Franzel, Leiterin der Velberter Theater, das Konzept. „Ein ganz großer Spaß für die Leute, man stellt sich das Programm selber zusammen.“ Hilfreich dabei ist die Festival-Broschüre.

Die Chorfreunde Plan B brennen nach der langen Sommerpause Auftritt in der Nachbarschaft. Der ist für 21 Uhr in der Vereinigten Gesellschaft, Hauptstraße 84, vorgesehen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zu diesem Festival eingeladen wurden. Es gibt uns die Möglichkeit, einen Ausschnitt aus unserem diesjährigen Konzertprogramm zu singen. Wir haben die unserer Meinung nach attraktivsten Lieder für diesen Anlass ausgewählt und hoffen, damit dem Viertelklang-Publikum eine unterhaltsame halbe Stunde zu bieten“, sagt Sylvia Fehse-Groth, die Vorsitzende des Vereins. Das Konzert steht unter der bewährten Leitung von Bent Duddek. Die Festival-Künstler stammen überwiegend aus der Region. Aus Velbert sind auch noch der Harfenist Otto Thiel, der Rock- und Popchor ,Rhythm of the life’“ und die erst 19-jährige Madita Badura von der hiesigen Starlight Musical Academy.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 14, ermäßigt sieben Euro bei „Wortwechsel“, Rommelssiepen 1 in Neviges, online, oder direkt an der Abendkasse an der Alten Kirche in Langenberg. Dort erhält man die Einlassbändchen, die zum Besuch jeder Veranstaltung berechtigen. HBA

viertelklang.de neanderticket.de

