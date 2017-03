Der Pflegekinderdienst sucht Familien für die Bereitschaftspflege

Im Vordergrund steht die Versorgung des Kindes mit all seinen Bedürfnissen.

Velbert. Es gibt immer wieder Situationen, in denen Eltern an ihre Grenzen kommen und aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sind, ihr Kind zu versorgen und zu fördern. Dabei kann eine Gefährdung des Kindes drohen oder schon vorhanden sein. Dann sind Pflegeeltern gefragt, die bereit und in der Lage sind, dem Kind spontan ein Zuhause auf Zeit zu geben und es in Bereitschaftspflege aufzunehmen.

Interessierte Eltern werden gebeten, telefonisch mit dem Adoptions- und Pflegekinderdienst der Stadt im Rathaus an der Thomasstraße 1 ein persönliches Gespräch zu vereinbaren. Dabei wird über Grundsätzliches zur Bereitschaftspflege informiert und es können Fragen umfassend beantwortet werden. Der städtische Dienst ist unter der Telefonnummer 02051/26 25 52 oder 26 24 60 erreichbar.

Rückkehr des Kindes zu den leiblichen Eltern hat Priorität

Die Versorgung des Kindes mit all seinen Bedürfnissen steht bei der Bereitschaftspflege im Vordergrund. Es wird Zeit und Raum geschaffen, den Hilfebedarf abzuklären und eine gute Lösung zum Wohl des Kindes vorzubereiten. Die Unterbringungsform der Bereitschaftspflege ist immer zeitlich begrenzt und hat zuerst die Rückkehr des Kindes zu seinen leiblichen Eltern im Blick. Der Kontakt zu ihnen soll daher nicht unterbrochen werden und wird durch regelmäßige Treffen in einem begleiteten, neutralen Umfeld sichergestellt.

Manchmal müssen aber auch Anschlussmaßnahmen entwickelt werden, um das Kind auf eine neue, langfristige Vollzeitpflege vorzubereiten. Ein solcher Prozess stellt hohe Anforderungen an Pflegepersonen und erwartet von ihnen, dass sie mit dem Kind und seinen Lebensumständen geduldig und verantwortungsvoll umgehen. Gesucht werden deshalb Bereitschaftspflegeeltern, die ein Kind so annehmen können, wie es ist. Sie sollten bereits erzieherische Erfahrungen durch Umgang mit Kindern gesammelt haben, ein pädagogisches Geschick mitbringen sowie flexibel und belastbar sein. Ein stützendes Umfeld, eine gute Beobachtungsgabe sowie Einfühlungsvermögen sind darüber hinaus sehr hilfreich.

Eine hohe Verantwortung, aber auch spannende Herausforderung

Ein Bereitschaftspflegekind aufzunehmen ist ein Ausdruck von Offenheit und Lebensfreude, gleichzeitig bedeutet es eine hohe Verantwortung wie auch spannende Herausforderung. Wer ein Kind vorübergehend in seiner Familie willkommen heißt, bietet diesem eine wichtige Chance. Es lernt einen Lebensort kennen, in dem es Zuwendung, Vertrauen und ein verlässliches Beziehungsangebot erfahren kann.

