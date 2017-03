Der Nevigeser Turnverein stößt an seine personellen Grenzen

Das Jahrestreffen offenbarte Probleme beim ehrenamtlichen Einsatz.

Neviges. Nur 68 der insgesamt 684 Mitglieder folgten jetzt der Einladung zur Jahresversammlung des Nevigeser Turnvereins (NTV) ins Vereinslokal Seidl an der Bernsaustraße. Schon bei den Rechenschaftsberichten des vom 1. Vorsitzenden Thomas Stockter geführten Vorstands wurde deutlich, dass das Engagement des NTV im Breitensport, insbesondere in der sporterzieherischen Begleitung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in Neviges und Umgebung, zwar allgemein anerkannt einen unverzichtbar hohen Beitrag leistet, mit seinen ehrenamtlichen Möglichkeiten aber immer öfter an personelle Grenzen stößt.

Die Mitglieder entlasteten den Vorstand und die Kassenführung

Der Vereinsvorstand und die Kassenführung wurden von den Mitgliedern entlastet, die Planungen für das kommende Geschäftsjahr genehmigt. Aber in den nachfolgenden Wahlen manifestierten sich die zuvor genannten Probleme des fehlenden ehrenamtlichen Engagements. Zwar konnten Kassen- und Pressewart, durch Wiederwahl der schon langjährigen Vorstandsmitglieder Hartmut Schaefer (Kasse) und Ulrich Löhe (Presse) ohne Gegenkandidaten erneut besetzt werden. Doch dann wurde es schwierig. Britta Kunze, die die vergangenen drei Jahre lang stellvertretende Vorsitzende war, das Amt eigentlich aber aus persönlichen Gründen in andere Hände geben wollte, fand keine Nachfolgerin oder Nachfolger. Schließlich konnte sie sich den dringenden Bitten ihrer Vorstandskollegen nicht mit ruhigem Gewissen entziehen und akzeptierte nur darum die Wiederwahl. Die nächste Wahl konnte dann aber schon nicht mehr erfolgreich beendet werden. Ein Ersatz für die aus gesundheitlichen Gründen ausscheidende Geschäftsführerin Brigitte Hentschel wurde nicht gefunden. Ihre Aufgaben werden nun erst einmal auf das verbliebene Vorstandsgremium verteilt werden müssen.

Einen positiven Akzent setzte die Wahl einer neuen Sozialwartin. Überraschend erklärte Claudia Freund sich bereit, den Posten zu übernehmen. Dankbar wurde sie von der Versammlung einstimmig ins Amt gewählt. Und auch bei einer Neuwahl zum Ältestenrat gab es eine zunächst unerwartete, aber umso willkommenere Kandidatur aus dem Kreis der Versammlungsteilnehmer. Barbara Braß stellte sich zur Wahl und wurde dafür ebenfalls mit einstimmiger Zustimmung belohnt.

Neuer Kassenprüfer ist Uwe Geister. Ein drittes neues Gesicht im Vorstand ist ab sofort Holger Wille. Er wurde schon vor Wochen von der Abteilung Handball als neuer Abteilungsleiter gewählt und in der Mitgliederversammlung einstimmig bestätigt. Genauso einstimmig bestätigte die Versammlung die Wiederwahl von Maike Brummelman als Vertreterin der Vereinsjugend im Amt der Jugendwartin.

Zum Ende der Vereinsversammlung sollten dann eigentlich noch mehrere Personen für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft (viermal 50 Jahre, einmal 40 Jahre und neunmal 25 Jahre) geehrt werden. Doch hier spiegelte sich wieder das enttäuschende Bild zum Vereinsinteresse. Nicht eine der geplanten Ehrung konnte Vorsitzender Thomas Stockter durchführen, da keiner der Jubilare erschienen war. HBA

