Wülfrath. Zur Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Wülfrath konnte Vorsitzende Adelheid Heiden jüngst im evangelischen Gemeindehaus Am Pütt 79 der derzeit 226 Mitglieder begrüßen. Neuwahlen standen diesmal nicht an. Heiden, die im vergangenen Jahr noch einmal einstimmig für zwei Jahre zur Vorsitzenden gewählt worden war, möchte ihr Amt 2019 an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger mit neuen Ideen übergeben.

In ihrem Rechenschaftsbericht ging die Vorsitzende auch auf die Entwicklung der Mitgliederzahl ein. Unter dem Strich zählt der Bürgerverein heute zwei Mitglieder weniger, als vor einem Jahr. Erfreulich: Sieben Austritten standen 14 Neuaufnahmen gegenüber. Allerdings verlor die Gemeinschaft auch neun Frauen und Männer durch Tod und weitere vier, weil sie nicht mehr in Wülfrath wohnen.

Adelheid Heiden rief auch verschiedene Touren in Erinnerung, zum Beispiel die gemeinsame Kreisfahrt, die Mitglieder im April 2017 zur Haaner Felsenquelle führte, oder den Besuch der Sternwarte in Erkrath-Hochdahl sowie das Kaffeetrinken mit Landrat Thomas Hendele im Carpe Diem in Mettmann. 42 Personen nahmen an der Ende Juni angebotenen Reise in den bayerischen Chiemgau teil. 36 Teilnehmer wurden bei der Fahrt ins Nassauer Land mit den Stationen Weinähr, Bad Ems, Limburg und Koblenz gezählt. Gut 120 Wülfrather erlebten die Adventsfeier des Vereins mit dem Auftritt von Kindern des Kita-Vereins von der Kastanienallee. Dabei kam auch die neu angeschaffte Mikrofonanlage zum Einsatz.

Seit vergangenem Mai finden die gemütlichen Stammtisch-Treffen des Bürgervereins im Eiscafé Paciello in der Fußgängerzone statt, jeweils am dritten Mittwoch eines Monats um 16 Uhr. Auch diese Möglichkeit zum Austausch werde gut angenommen, berichtete die Vorsitzende.

Der Bürgerverein packte 2017 beim Dreck-weg-Tag mit an, sorgte mit der Firma Drenker für Bepflanzungen im Generationenpark am Haus August von der Twer und Weckmänner beim Martinszug, sammelte für die Tafel und Geschenke für Hephata-Bewohner, förderte das Bühnenprogramm beim Herzog-Wilhelm-Markt auf dem Kirchplatz.

Auch für das laufende Jahr werden wieder Reisen geboten. Bei der Tagesfahrt, die am Dienstag, 10. April, um 8 Uhr von Wülfrath an die Paderquellen in Paderborn und weiter an die Kaffeetafel in Bad Driburg führt, gibt es noch freie Plätze. Die Teilnahme kostet 44 Euro je Person. Anmeldungen werden in der Apotheke im Angermarkt entgegengenommen. Bereist werden kann zudem vom 15. biss 22. Juni Heide in Schleswig-Holstein. Die Jahresfahrt führt an die Saar. Vom 27. bis 30. August gehören der Besuch der Saarschleife, der Porzellanstadt Mettlach und von Saarburg ebenso zum Programm wie der Zwischenstopp in der Römerstadt Trier und ein Abstecher in die luxemburgische Hauptstadt. Die Teilnahme kostet bei drei Übernachtung im Doppelzimmer und je einem Abendmenü circa 415 Euro pro Person.

Der Bürgerverein hat sich vorgenommen, die Zusammenarbeit mit Gudula Kohn, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, weiter zu verbessern. Außerdem will man beim Thema bessere Busanbindung vom Zentrum an den S-Bahnhof Aprath am Ball bleiben. Angedacht ist zudem der Beitritt zum Kulturbund und zum Förderverein der Feuerwehr. HBA

