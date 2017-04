Der ASV Tönisheide hat vorerst keinen Kassierer

Auch die Suche nach Trainern gestaltet sich schwierig.

Neviges. 63 der 615 Mitglieder nahmen jetzt an der Jahresversammlung des ASV Tönisheide im frisch renovierten Sportheim am Günter-Kratz-Weg teil. Sie verfolgten zunächst die Ehrung treuer ASVer. Für 75 Jahre Mitgliedschaft wurde Werner Kurz gedankt. 65 Jahre im Verein sind Margit Haps-Hüsgen und Friednant Nettelbeck. Auf 60 Jahre Mitgliedschaft kann Hanna Massenberg zurückblicken. Weil der Vorsitzende Clemens Bender an der Versammlung nicht teilnehmen konnte, gab sein Stellvertreter Jürgen Kratz den Bericht des Vorstandes ab. Geschäftsführer Christian Höhn führte aus, dass die Mitgliederzahl rückläufig ist. Der ASV zählt im Vergleich zu 2015 derzeit 15 Mitglieder weniger.

Clemens Bender wurde im Amt als Vorsitzender bestätigt

Auch die Suche nach Übungsleitern gestalte sich schwierig. Dabei spielt aus Höhns Sicht die Tatsache eine Rolle, dass der ASV als Breitensportverein nur eine geringe Aufwandsentschädigung zahlen könne. Das halte viele davon ab, Woche für Woche gut vorbereitet in die Halle zu kommen, um eine Trainingseinheit zu leiten. Dennoch möchte der Verein sich treu bleiben und gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich noch Personen finden, die mit Idealismus an die Sache herangehen und helfen, den Vereinsgedanken hochzuhalten. Die Mitglieder sollten auch die jeweils ersten Positionen der Vereinsführung neu wählen. Clemens Bender wurde in Abwesenheit als erster Vorsitzender bestätigt. Erster Geschäftsführer bleibt Christian Höhn. Erste Sportwartin ist Sylvia Warnke.

Unbesetzt bleibt allerdings die wichtige Position des ersten Kassierers. Amtsinhaberin Elke von Hagen, die diese Tätigkeit vier Jahre lang ausgeübt hat, hatte im Vorfeld erklärt, dass sie nicht weiter zur Verfügung steht. Bei der Versammlung fand sich kein Ersatz.

Die nächsten Termine für die ASV-Vereinsfamilie sind der Tanz in den Mai am 30. April, das Tischtennis-Turnier am 20. Mai und die Himmelfahrtswanderung beziehungsweise -radtour sowie der Sportabzeichentag am 25. Mai. Weiter Informationen zu den Angeboten des Vereins gibt es im Internet. HBA

www.asv-toenisheide.de

