Wegen der Arbeiten auf dem Offersplatz und Europaplatz weicht die beliebte Veranstaltung aus. Zu Gast sind neun Winzer aus Langenlonsheim.

Velbert. Das ist ein fester Termin, der auch mitten in den Sommerferien die Massen anzieht: Am zweiten Wochenende im August findet das beliebte Velberter Weinfest statt. Lange Jahre kamen die Freunde des vergorenen Traubensaftes auf dem Platz am Offers zusammen. Vor einigen Jahren zogen die Winzer auf den Europaplatz um. Weil dieser und der Offersplatz zurzeit wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung stehen, findet das Weinfest zum ersten Mal auf dem Rathausplatz statt.

„Die Tatsache, dass zu einem Weinfest nur Winzer aus einem Ort kommen, dürfte deutschlandweit einzigartig sein“, beschreibt Volker Böhmer von Velbert aktiv die Besonderheit der Velberter Veranstaltung, die jedes Jahr viele Besucher aus dem Umland anzieht. „Neun Winzer aus Langenlonsheim an der Nahe bauen ihre Stände auf dem Rathausplatz auf“, so Volker Böhmer. „Dazu kommt ein Stand der KG Große Velberter. Dort sind die Weine aller teilnehmenden Winzer im Ausschank, dazu alkoholfreie Getränke“.

Wer einen guten Tropfen genießen möchte, der braucht eine ordentliche Unterlage. Auf der gesperrten Poststraße werden Brezel, Pizza, Flammkuchen und Flammlachs angeboten. „Der wird am offenen Feuer geräuchert, der Stand sieht gut aus und das schmeckt auch lecker“, macht der Velbert-aktiv-Vorsitzende Appetit. Wer sich trotz der Vielfalt nicht für den Rebensaft begeistern kann, für den gibt es ein frisch gezapftes Bier.

Morgen ab 16 Uhr können die Weinliebhaber und die, die es werden möchten, die Naheweine verkosten. Der DJ mit dem Namen „Der Musikstudent“ sorgt für Unterhaltung. Die offizielle Eröffnung wird am Freitag um 18 Uhr durch den stellvertretenden Bürgermeister Volker Münchow sein. Die bekannte Gruppe „Foss Doll“ garantiert wie in den Vorjahren eine erstklassige musikalische Unterhaltung.

Der künftige Standort des Festes ist bislang noch ungewiss

Am Samstag spielt die Formation „Querfeldbeat“ nicht nur Evergreens aus der Zeit der Beatles. Zum späten Frühschoppen gibt es am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr Jazz, ab 15 Uhr unterhält der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr mit seiner Klangfülle die Weinfreunde. Ob das Weinfest im nächsten Jahr wieder auf dem Rathausplatz oder auf dem Platz am Offers neben der Alten Kirche stattfindet, kann Volker Böhmer nicht beantworten. Ihm ist es wichtig, dass das Wetter einigermaßen hält. Über zu viel Regen können sich die Winzer in Langenlonsheim nicht beklagen. Der besonders regenarm geltende Weinort bei Bad Kreuznach war immer ein beliebtes Ziel von Gerd Calenberg. Der ehemalige Vorsitzende der Velberter Werbegemeinschaft lud die Winzer von dort zum ersten Mal 1991 ins Niederbergische ein. Seit dieser Zeit haben sich zwischen den beiden Orten viele freundschaftliche Beziehungen entwickelt.

