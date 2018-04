Kulturkirche lädt am Samstag zum Massen-Karaoke.

Wülfrath. Singen befreit. Das ist Balsam für die Seele, sagt Thomas Gerhold. Der Kantor der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde ist seit 25 Jahren in Wülfrath und ebenso wie Pfarrer Thomas Rehrmann ziemlich experimentierfreudig, wenn es darum geht, Menschen die Türen der Kirche zu öffnen. „Es darf nicht stehen bleiben“, betont der 53-jährige Gerhold. „Man muss über den Tellerrand schauen und offen sein für Neues.“ Der Kantor ist selbst mit so vielen unterschiedlichen Musikstilen aufgewachsen. Diese Vielfalt will er weitergeben. „Es ist spannend, all das zu kombinieren.“

Am kommenden Samstag, 21. April, dürfte dies eindrucksvoll deutlich werden. Dann wischt wieder der „Sing-Mob“ durch die Kulturkirche an der Tiegenhöfer Straße. Beginn: 19.30 Uhr. „Das ist ein Massen-Karaoke“, beschreibt Gerhold diese Form des Rudelsingens, bei der es um ein Gemeinschaftsgefühl geht. „Die Nachfrage ist groß.“ Es sei doch besonders schön, mit so vielen zusammen zu singen.

Bereits zum dritten Mal laden der Kantor und Pfarrer Rehrmann ein, gemeinsam die schönsten Lieder von gestern bis heute zu singen. In den Vorjahren kamen jeweils rund 100 Mitsänger, um in lockerer Runde zusammen ein buntes Programm mit Hits und Gassenhauern von den 20er Jahren bis heute zu singen.

Gerhold, der Keyboard und Gitarre spielt, singt die Lieder an, animiert zum Mitsingen. Rehrmann bedient den Computer, der den Beamer steuert, um die Liedtexte auf eine Kirchenwand und zusätzlich zwei Leinwände im Gotteshaus an der Tiegenhöfer Straße anzuzeigen. Damit die Texte überall gut zu sehen sind. Pfarrer und Kantor sind eingespielt und agieren beim dritten Wülfrather „Sing-Mob“ als „Team Thomas2“. Sie können sich keine großen Pausen erlauben. Alles soll flüssig und abwechslungsreich ablaufen. Das erfordert eine aufwendige Vorbereitung. „Die Lieder werden eine wilde Mischung“, kündigt Gerhold an. Hits sind „Chiquitita“ von Abba, „All you need is Love“ von den Beatles, Grönemeyers „Bochum“, aber auch „Wicki und die starken Männer“ sowie Lieder aus der Mundorgel, „Bolle reiste jüngst zu Pfingsten“ etwa.