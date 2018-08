An den 34 Automaten der Stadt gibt es jetzt auch digitale Parkscheine übers Mobiltelefon.

Velbert.. (uba) Kein Kleingeld dabei, um den Parkscheinautomaten zu bedienen? Jetzt gibt es mit dem Handy-Parken eine neue zusätzliche Zahlungsmöglichkeit an allen 34 Parkscheinautomaten im Stadtgebiet. Bürgermeister Dirk Lukrafka und Sven Lindemann, der Geschäftsführer der Technischen Betriebe Velbert, die die Automaten betreuen, versahen gestern das Gerät am Rathausplatz mit den Aufklebern, mit denen die Autofahrer auf das Handy-Parken aufmerksam gemacht werden. „Fünf Anbieter stehen darauf, neben dem Smartphone kann auch mit dem Handy bezahlt werden. Mit den mehreren Anbietern erspart sich die Stadt eine Ausschreibung, der Kunde kann selbst aussuchen, welchen der zertifizierten Dienste er nutzen möchte“, erklärt Philipp Zimmermann von Smartparking. Es handelt sich dabei um eine digitale Initiative für Parkraumbewirtschaftung, die das Bargeld nicht abschaffen will, aber die Städte beim Geldverkehr entlasten möchte.

Der Autofahrer gibt sein Kfz-Kennzeichen, den Standort und die Dauer des Parkens ein, der ausgesuchte Anbieter erstellt einen virtuellen Parkschein, informiert die Stadt über ein digitales System und übernimmt den Bezahlvorgang mit den Parkgebühren an die Stadt. Die Politessen können mit ihren digitalen Endgeräten sofort erkennen, ob ein parkendes Auto über einen digitalen Parkschein verfügt. „Dieses System ist selbsterklärend und einfach zu bedienen“, versichert Zimmermann. „Wenn Sie das einmal gemacht haben, sind Sie davon so überzeugt, dass Sie nicht mehr am Parkscheinautomaten mit Münzgeld bezahlen wollen.“

„Die Funktion der `Brötchentaste´ bleibt erhalten. Selbstverständlich können wir die Parkgebühren der Stadt nicht aushebeln, aber der Kunde kann den Parkvorgang nach Bedarf früher stoppen oder verlängern“, beschreibt Phillip Zimmermann die Vorteile für den Autofahrer, der für den Service der Dienstleister mit Gebühren von bis zu 30 Cent belastet wird.