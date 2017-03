Das Osterfeuer erhellt wieder den Hof der Freiwilligen Feuerwehr

Die Traditionsveranstaltung trifft auf eine Menge Zuspruch.

Wülfrath. Rekorde sind in der Kalkwerkerstadt selten. Im vergangenen Jahr gab es einen zu verzeichnen: Mehr als 2500 Besucher waren gekommen, um zu erleben, wie das traditionelle Osterfeuer mit seinen gelb-orange-roten Flammen in den Abendhimmel züngelte. Samstag, 15. April, steht nun die nächste Ausgabe dieses über die Stadtgrenzen hinaus so beliebten Ereignisses an. In der achten Auflage soll es wieder stimmungsvoll bei ein paar kühlen Getränken und heißen Würsten zugehen. Dazu öffnet die Freiwillige Feuerwehr Hof und Gebäude an der Wilhelmstraße für Groß und Klein.

Sechs Leute sind notwendig, um das Feuer sicher zu entzünden

Auch wenn es den Wehrleuten schwerfällt: Das Osterfeuer wird nicht gelöscht, sondern mit allerlei Nahrung aus Holz und Papier angefacht. „Sechs Leute sind notwendig, um das Feuer gut und sicher zu entzünden“, erzählt Cheforganisator Sven Salomon. Entfacht wird mit trockenem Gestrüpp, anschließend kommen unbehandeltes Holz und Paletten hinzu. So kann sich jeder Besucher an den warmen Flammen in gemütlicher Atmosphäre und munterem Geplauder erfreuen. „Mit Einsatz der Dämmerung, gegen 18 Uhr, geht es los“, sagt Salomon. Meist sind die ersten Besucher aber schon ein bisschen eher da. Schließlich versuchen viele, wenigstens einen Blick auf die technischen Gerätschaften, bombastischen Maschinen und imposanten Fahrzeuge erhaschen zu können.

Aber nicht nur für Gemütlichkeit ist gesorgt. Das Osterfeuer auf der Feuerwache ist auch in diesem Jahr um eine Attraktion reicher. DJ und Moderator Andy Franke – ehemals im Riu Palace auf Mallorca so etwas wie König an den Turntables – heizt auch diesmal die Stimmung an und wird in allen Situationen das richtige Musikstück parat haben. Im vergangenen Jahr war er erstmals als Unterhalter und Plattenaufleger angetreten, was den Gästen so gut gefiel, dass er wieder am Start ist.

Die Wehrleute haben sich außerdem die Anregungen der vergangenen Osterfeuer zu Herzen genommen: Die Möglichkeit, mal schnell eine Bratwurst zu bekommen, wird mittels Zusatz-Grill im Bereich des Schlauchturms realisiert. „An einem Stand gibt es die Wertmarken, so dass dann bargeldlos Essen und Getränke bezahlt werden können“, erklärt das Organisations-Team die Vorgehensweise.

Am großen Grillstand wird wie gewohnt die ganze Palette leckerer Köstlichkeiten von Pommes, Bratwurst, Currywurst, Zwiebelwurst und Nackensteak angeboten. Überhaupt scheint an alles gedacht: Bei den Getränken stehen neben der Cocktailbar in der Fahrzeughalle erstmalig im XXL-Bierwagen auf dem Hof Getränke für die kleinen und erwachsenen Gäste bereit.

„Alle Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehr werden da sei und freuen sich auf die jungen und alten Wülfrather“, heißt es. Abzüglich des Wareneinsatzes kommt der Erlös des Osterfeuers zu gleichen Teilen den vier Löschgruppen sowie der Jugendfeuerwehr für deren Projekte zugute. Mehr Infos im Netz.

www.feuerwehr-wuelfrath.net

