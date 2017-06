Mitte Juli soll die Dependance des Eiscafés eröffnet werden. Anna Atsalis wird als Geschäftsführerin die Geschicke leiten.

Wülfrath. Noch plätschert der Brunnen am Ware-Platz recht einsam vor sich hin. Das wird sich aber bald ändern, verspricht Vito Paciello, Inhaber des Eiscafés in der Fußgängerzone. „Mitte Juli eröffnen wir unsere Dependance auf dem Ware-Platz“, sagt der Italiener im Gespräch mit der WZ. Auf einen genauen Termin will er sich aber noch nicht festlegen. „Es kann immer mal etwas dazwischenkommen“, weiß Vito Paciello. Dafür, dass dies möglichst nicht passiert, ist wiederum Geschäftsführerin Anna Atsalis zuständig, die optimistisch an ihre neue Aufgabe herangeht. Sie wird das Eiscafé managen, als erste Person in verantwortlicher Position in einem Paciello-Betrieb außerhalb der Familie.

„Im Moment bin ich in Sachen Eis Lehrling bei Vito Paciello.“

Anna Atsalis, Geschäftsführerin des Eiscafés am Ware-Platz, das Mitte Juli eröffnet werden soll

„Von mir aus könnte es sofort losgehen“, sagt die 41-Jährige. Sie lebt seit vier Jahren in Wülfrath und hat als Gast Vito Paciello kennengelernt. „Ich habe drei Berufe ausgeübt, Altenpflegerin, Floristin und Jobs in der Gastronomie“, erklärt Anna Atsalis. In Restaurants und Bistros hat sie 16 Jahre lang gearbeitet. Nach einer Zeit in der Altenpflege wollte sie zurück in die Gastronomie. Bei einem Gespräch hatte Vito Paciello von seinen Ware-Platz-Plänen berichtet und Anna Atsalis gefragt, ob sie Interesse habe. „Das hat genau gepasst“, sagt die 41-Jährige, die Mitten in in den Vorbereitungen steckt. Sie sorgt für die komplette Ausgestaltung des Eiscafés.

Auf dem Ware-Platz sollen 25 Tische mit entsprechender Bestuhlung aufgestellt werden, weiße Sonnenschirme die Gäste vor brütender Hitze schützen. Als Besonderheit plant Anna Atsalis einen kleinen Spielplatz mit Sandkasten und vielen Spielzeugen. „Dann können Mütter entspannt ihr Eis oder ihren Kaffee genießen, während die Kleinen beschäftigt sind“, sagt die Geschäftsführerin.

Sie hat natürlich schon feste Vorstellungen, was das Angebot angeht. Eis, Waffeln und zeitweise auch Kuchen soll es geben, Kaffee von Espresso bis Latte Macchiato und sonstige Getränke aller Art. In einer Hinsicht wird das Eiscafé am Ware-Platz den großen Bruder in der Fußgängerzone übertreffen: Die Eistheke ist für 24 Sorten ausgelegt, das Stammhaus verkauft „nur“ 18 Sorten. Mindestens drei Mitarbeiter sollen für das Wohl der Gäste sorgen, wenn nötig auch mehr. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag, Montag ist Ruhetag.

„Im Moment bin ich in Sachen Eis Lehrling bei Vito Paciello“, sagt Anna Atsalis. Sie wird tatsächlich in die Familiengeheimnisse der Eiserzeugung eingeweiht. „Aber erst nach einer Probezeit“, sagt Vito Paciello mit einem Augenzwinkern. Er tüftelt gerade an den neuen Eissorten, die künftig am Ware-Platz angeboten werden. „Schwarze Schokolade und Pralineneis stelle ich mir vor“ sagt Vito Paciello, mehr verrät er aber noch nicht. Für Anna Atsalis ist die Eisproduktion Neuland. „Ich habe zwar mittlerweile alle Sorten probiert, aber nun muss ich schnell lernen, wie sie hergestellt werden. Ihr Favorit ist übrigens Haselnusseis.

Geöffnet wird das Eiscafé am Ware-Platz bis Mitte November. „Wenn es zu heiß ist, kann man keinen Kuchen verkaufen, im Herbst schon“, ist sich Anna Atsalis sicher. Und Kaffee geht immer. Die Winterpause soll dann bereits Mitte Februar beendet sein.

Anzeige