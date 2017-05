Ein Überseekoffer ist Mario Klimeks Bühne für das Andersen-Märchen.

Neviges. Eine Entenmutter brütet sechs Junge aus. Aber es gibt noch ein siebtes, größeres Ei. Deshalb dauert es noch etwas, bis das graue junge Entlein schlüpft. Der Nachzügler wirkt tollpatschig und wird daher von den Tieren verspottet. Es beschließt, davonzulaufen. Von einer Bäuerin wird das Entlein eingesperrt, aber ihm gelingt die Flucht. Das Entlein versteckt sich im Schilf und beobachtet von dort aus immer wieder die stolzen Schwäne. . .

In der noch recht neuen Reihe „Familientheater am Nachmittag“ wird am Sonntag, 28. Mai, das bekannte Märchen vom hässlichen Entlein, das Hans Christian Andersen 1843 veröffentlichte, in der Vorburg von Schloss Hardenberg gezeigt. Humorvoll und poetisch kommt um 16 Uhr die Inszenierung für Zuschauer ab fünf Jahren des Theaters Mario aus Duisburg daher.

Auf einem Überseekoffer spielt Mario Klimek die Lebensreise des kleinen Entleins, das später zu einem schönen Schwan heranreift. Das Publikum, ob jung oder alt, lässt sich dabei sicher gerne immer wieder in eine Welt zwischen Lachen und Mitgefühl entführen. Mit leisen Tönen und sparsamen Mitteln lässt der Figurentheaterspieler abwechslungsreiche, märchenhafte Bilder entstehen. Die einfühlsame Musik von Kai Leineweber öffnet die Herzen der Zuschauer.

Die Karte kostet für Kinder im Vorverkauf fünf und an der Abendkasse sieben Euro. Erwachsene zahlen jeweils zwei Euro mehr. Erhältlich sind die Karten im Servicebüro der Stadt im Rathaus, Thomasstraße 1, bei der Tourist-Information, Friedrichstraße 177, bei Wortwechsel in Neviges, Rommelssiepen 1a, oder online. Infos gibt es unter Telefon 02051/2628-20 oder -18. HBA

