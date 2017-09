Schulfest am Freitag bietet auch Rückblick auf Projektwoche.

Wülfrath. Das Gymnasium Wülfrath besteht in diesem Jahr seit 50 Jahren. Das wurde bereits mit einem Schülerkonzert, Rockfestival und einem Theaterstück gewürdigt. Zu zwei weiteren Veranstaltungen im Zuge der Feierlichkeiten lädt die Schule in dieser Woche ein.

Das Schulfest beginnt an der Kastanienallee am 8. September, um 14 Uhr: Das Gelände wird bis 18 Uhr zum Jahrmarkt – mit einer Losbude, einem Stand mit Dosenwerfen, Imbiss-Ständen und vielem mehr. Außerdem präsentieren die Schüler die Ergebnisse der Projektwoche, die am Montag begonnen hat: Theater, Foto- und Filmprojekte, Mode und Tänze aus fünf Jahrzehnten und ein Rennen in eigens gebauten Seifenkistenrennen sind zum Beispiel zu erleben. Das Besondere: Um 17 Uhr werden die „Rennwagen“ auf dem Schulhof versteigert.

Im Rahmen der Projektwoche werden den Schülern insgesamt 29 Projekte angeboten. Deren Bandbreite reicht von der Klassenraumgestaltung der neuen fünften Klassen, über eine Graffiti-Aktion und Sportives auf dem Schießstand des Schützenvereins Am Höfchen bis hin zu Akrobatik und einem Poetry Slam.

Und das ist auch nicht üblich: Der Festakt ist nicht geladenen Gästen vorbehalten, sondern für jedermann zugänglich – am Samstag, 9. September, um 11 Uhr im Paul-Ludowigs-Haus in Rohdenhaus. Er wird vom Schulorchester mit einer Uraufführung eröffnet: Zum ersten Mal erklingt die Schulhymne, die Musiklehrerin Anette Jensen komponiert hat. Neben Grußworten, unter anderem von Bürgermeisterin Claudia Panke und dem Dezernenten der Bezirksregierung, Klaus Killich, wird es auch einen Poetry Slam geben, sind Ausschnitte aus einem Film der Klasse 7 b über ihre Schule zu sehen.

An beiden Tagen wird die Festschrift verkauft, die mehr eine Chronik plus Bestandsaufnahme darstellt. Fast 200 Seiten ist das Buch stark und kostet fünf Euro je Exemplar. HBA

Anzeige