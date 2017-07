Die Organisatoren sehen sich bestätigt. Sie planen eine Wiederholung des Festes im nächsten Jahr.

Neviges. Das „1. Kleine Dorffest“ war ein voller Erfolg. Schon am frühen Nachmittag war die Nachfrage nach frischen Waffeln bei Kati Maier so groß, dass sie die Papiertischdecke wechseln musste: „Die vielen Teigkleckse sehen nicht appetitlich aus.“

Das „1. kleine Dorffest“ lockte die Nevigeser zum Platz an dem Brunnen, dessen Wasserfontänen besonders die Kleinsten begeisterten. „Die Kinder, die zur Eröffnung gesungen haben, hatten sich alle bis auf die Unterhose angezogen und hatten Spaß mit den Wasserfontänen - „Neviges lädt zum Duschen“, witzelte Ramona Engelhardt. „Meine Kinder waren alle in der ‘Badewanne, nun gibt es die Dusche.“ „Jetzt kommen ein paar Nevigeser aus ihren Hütten“, freute sich Gudrun Jäger, die das Fest toll fand. „Man muss nicht alles schlecht reden.“

Innerhalb von sechs Wochen hatten Jörg Kanschat und Matthias Gohr die Veranstaltung auf die Beine gestellt. „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Viele Aussteller wollten mitmachen.“ Nicht alles klappte wie vorgesehen. „Weil wir so spät dran waren, kriegten wir keinen Bierwagen. Also haben wir eine Zapfanlage besorgt und aus der Not eine Tugend gemacht.“

Bürgermeister verletzt sich beim Anschlagen des Fasses leicht

So kam es, dass Bürgermeister Dirk Lukrafka das erste Fass offiziell anschlagen durfte und sich dabei leicht verletzte. Der Sanitätsdienst Tennagels, der auch für die Sitzgelegenheiten gesorgte hatte, versorgte schnell die kleine Blessur. Im Laufe des Abends schauten immer mehr Nevigeser vorbei und blieben. Die Stimmung stieg, DJ „No Hair“ legte die richtigen Titel auf, so dass am Brunnen getanzt wurde. „Das haben ich doch gesagt, hier wird getanzt“, fühlte sich Organisator Matthais Gohr mit seiner Prognose bestätigt. Der Zuspruch war so groß, dass kurzfristig neue Trinkbecher beschafft werden mussten. „Wir wollten die Nevigeser zusammenbringen, wir wollten das Alt und Jung zusammenkommt, und das es friedlich bleibt - das ist uns alles gelungen“, freute sich Jörg Kanschat. „Das müsst ihr nächstes Jahr unbedingt wiederholen“, so die Forderung der zufriedenen Besucher. „Das werden wir auch machen, und zwar wie jetzt am letzten Samstag vor den Sommerferien.“ Matthias Gohr erhielt spontan mehrere Anfragen von Firmen, die mit machen wollen. „Neviges hat doch was drauf“, war schließlich seine Erkenntnis.

