Wülfrath. Damit die Versorgung der Patienten mit Blut gesichert bleibt, sucht der Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) dringend mehr Blutspender. Wer einen neuen Spender mitbringt, bekommt deshalb Extra-Power: Im Rahmen einer Spender-werben-Spender-Aktion verschenkt das DRK an die Werber Powerbanks mit 6000 Milliamperestunden (mAh) zum schnellen und mobilen Aufladen von Smartphones und Tablets. Blutspender erhalten als persönliches Dankeschön ein Multifunktionswerkzeug mit zwölf Funktionen vereint in einem Werkzeug plus Gürteltasche. Die nächste Gelegenheit zur Blutspende bietet sich am kommenden Dienstag, 26. September, in der Zeit zwischen 15 und 19.30 Uhr im Hau der Awo an der Schulstraße 13. HBA