In den vergangenen zwölf Monaten ist viel passiert, nicht nur in der Politik, sondern auch in Brauchtum, Wirtschaft und Kultur.

Neviges. Wir lassen die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2017 in Neviges noch einmal Revue passieren.

Januar

Der Baubeginn des Gerätehauses für den Löschzug Tönisheide steht weiter in den Sternen. Dass auch Neviges ein integriertes Handlungskonzept bekommen, stößt auf großes Interesse. Die SPD möchte die Bushaltestelle an der Hohenbruchstraße näher an das Einkaufszentrum verlegen. Die Arbeiten an der Domdachsanierung über der Sakramentskapelle müssen wegen Frost eingestellt werden. An der Grenze zwischen Tönisheide und Velbert wird der Plan für das neue Wohngebiet Am Schlagbaum mit 170 Wohneinheiten vorgestellt. Die Kreuzung Wilhelmstraße/Lohnachstraße/Siebeneicker Straße bekommt doch keinen Kreisverkehr, die Technischen Betriebe konnten keine Staus ausmachen.

Februar

Das Fahrplan zum Konzept für die künftige Nutzung von Schloss Hardenberg wird vorgestellt. Die Blühwand am Brunnen ist fertig, im Frühling wird gepflanzt. Die Sportfreunde Siepen hauchen dem Sportplatz neues Leben ein. Nach vielen Jahren findet im Dom wieder eine Lourdes-Messe mit Lichterprozession statt. Der Rewe-Markt (ehemals Kaufland) an der Bernsaustraße schließt, die Werbegemeinschaft Neviges (WGN) will handeln. Wegen erhöhter Auflagen und nicht eingehaltener Absprachen entschließt sich die KG Zylinderköpp, keinen Umzug und Karnevalstreff auf Tönisheide stattfinden zu lassen. Beim Treff springt überraschend der ASV als Ausrichter ein. Einige Unentwegte waren am Tulpensonntag dennoch unterwegs.

März

Nach der Schließung von Rewe und Rossmann schlägt die WGN vor, die Fußgängerzone zwischen Busbahnhof und Wilhelmstraße für Autos zu öffnen, um mehr Frequenz zu bringen, die Politik ist gespalten. Im Alten Rathaus entsteht eine Wohnfläche von 2850 Quadratmetern. Die Metzgerei Schmidt schließt nach 84 Jahren. Dombaumeister Struck berichtet beim Domförderverein über Schwierigkeiten bei der Dachsanierung. Janina Lerbs wird Vorsitzende des Motor-Sport-Clubs Neviges-Tönisheide. Der Förderverein des Schlosses schlägt ein Burgenmuseum für das Herrenhaus vor, was die Politik wenig später ablehnt. Die WGN hat den Discounter Netto für das leerstehende Rewe-Geschäft im Visier.

April

Politiker fordern, dass dem integrierten Handlungskonzept Taten folgen müssen. Das Narzissenfest bezaubert bei guten Wetter viele Gäste an der Vorburg. Etwas versteckt zwischen Wohnhäusern wird an der Krahnheide ein neuer Spielplatze eröffnet. Die Sportfreunde Siepen hatten die Bewohner des Ortsteils zum Osterfeuer eingeladen. Wegen Bauarbeiten fahren zwei Wochen lang (wie auch in den Sommerferien) keine Züge zwischen Wuppertal und Langenberg, die Pendler sind mit dem Busersatzverkehr meist zufrieden. Ein neuer Bauplan für die Ansembourgallee wird vorgeschlagen, die alte Sonnenschule weicht Häusern.