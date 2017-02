CVJM-Vorsitzende gibt Amt nach 23 Jahren ab

Gabi Nettelbeck trat nicht mehr zur Wahl an. Ihr Nachfolger heißt Sebastian Hennlich.

Neviges. Bei der Jahreshauptversammlung des CVJM Neviges gab es jetzt nach 23 Jahren einen Wechsel an der Spitze. Gabi Nettelbeck (52) gab ihren Posten als erste Vorsitzende des Christlichen Vereins Junger Menschen ab, bereits vor diesem Amt hatte sie lange im Vorstand mitgearbeitet. Nettelbeck wurde als Dank für ihren unermüdlichen Einsatz ein Fotobuch mit teils recht amüsanten Bildern zur Erinnerung an diese Zeit überreicht. Anschließend wurde der 27-jährige Sebastian Hennlich zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Hennlich engagiert sich schon seit einigen Jahren im Vorstand und ist seit dem vergangenen Jahr auch Presbyter der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde. Außerdem wurden Joscha Gruber und Dorothea Görtz neu in das Leitungsgremium gewählt.

Der Nevigeser Ortsverein hat aktuell etwa 100 Mitglieder

Der CVJM, dessen Anfänge bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zurückreicht, steht für eine weltweite Gemeinschaft von Menschen aller Konfessionen, Hautfarben, Altersstufen und sozialen Schichten. In Deutschland gehören ihm etwa 330 000 junge und jung gebliebene Menschen an; weltweit sind es mehr als 45 Millionen Mitglieder auf allen fünf Kontinenten. Der Nevigeser CVJM mit derzeit rund 100 Mitgliedern wurde erst am 28. Juni 1981 gegründet.

Seine Aktiven wollen Kindern und jungen Menschen zur Seite stehen, sie in ihren Entwicklungen begleiten, in der Gemeinschaft fördern und ihnen helfen, zu gefestigten Persönlichkeiten heranzureifen, die aus ihrem Glauben heraus verantwortungsbewusst leben und handeln. Sport und Spiel, fröhliche Gemeinschaft und eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung prägen das Leben im CVJM. Das wichtigste Angebot besteht jedoch in der Vermittlung der frohen Botschaft von Jesus Christus, um so Kindern und Jugendlichen die entscheidende Lebensorientierung zu geben.

Die Nevigeser wurden von der Kirchengemeinde mit der Kinder- und Jugendarbeit beauftragt. Darüber hinaus gibt es auch verschiedene Angebote für junge und jung gebliebene Erwachsene. Wer sich für die Arbeit und die Gemeinschaft interessiert und den Verein unterstützen möchte, erfährt online mehr über Mitgliedschaft und Beitrag. HBA

www.cvjmneviges.de

