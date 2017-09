Neviges. Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Tönisheide öffnet seine Türen im evangelischen Gemeindehaus an der Kuhlendahler Straße 34 wieder für zwei Kindersachen-Trödelmärkte. Am Samstag, 16. September, 14.30 bis 17.30 Uhr, und am Sonntag, 17. September, 11.30 bis 15 Uhr, werden auf zwei Etagen alle Dinge rund ums Kind angeboten. An beiden Tagen bieten unterschiedliche Verkäufer ihre Waren an. Fast 100 Verkaufstische stehen zur Verfügung, alle sind vermietet. Abgerundet wird das Angebot durch eine Cafeteria, in der Kuchen zu günstigen Preisen auch zum Verzehr zu Hause angeboten wird. Der Erlös des Wochenendes kommt der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins zugute. HBA

