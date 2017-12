Seit Oktober laufen die Proben für das Konzert am dritten Advent.

Neviges. Die Chorfreunde Plan B sind bereits seit geraumer Zeit mit den Vorbereitungen für ihr drittes Adventskonzert beschäftigt. Dabei sollen am dritten Advent, 17. Dezember, ab 15.30 Uhr in der Glocke an der Tönisheider Straße 8 bekannte weihnachtliche Melodien erklingen, die neu interpretiert werden – wie etwa „Ding Dong merrily on high“ oder „Let’s sing a song of christmas“ – aber auch einige, die neu im Programm sind, wie zum Beispiel „Away in a manger“ oder „Weihnachtsgesang - Cantique pour noel“. Gospels werden das Programm ebenso bereichern, wie aus dem Klassik-Bereich das „Ave Verum“ von Mozart und das „Tantum ergo“ von Giacomo Mezzalira.

Die Gesangsgruppe stellt die neue Dirigentin Narae Joung vor

Die Grundlagen wurden während eines Probenwochenendes im Oktober gelegt. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Konzert unsere neue Dirigentin, die Koreanerin Narae Joung, vorstellen dürfen. Unser bisheriger Chorleiter Bent Duddek hat uns aus beruflichen Gründen verlassen“, sagt Sylvia Fehse-Groth, die Vorsitzende des Nevigeser Chores. Das sei stets eine schwierige Situation für einen Chor, „aber heute dürfen wir sagen, dass der Chor Narae Joung sehr herzlich aufgenommen hat. Sie hat mit ihren Ideen und ihrem Temperament, aber auch mit ihrem musikalischen Einfühlungsvermögen neue Freunde gewonnen. Die Chormitglieder sind sehr konzentriert und mit großer Freude bei jeder Probe“, versichert Sylvia Fehse-Groth. Die Gemeinschaft sei sogar auf 26 Sängerinnen und Sänger angewachsen. Sie alle wollten dem Publikum in Neviges ein schönes Konzert bieten.

Der Eintritt zu der Kulturveranstaltung der Stadt Velbert kostet fünf Euro. Kinder haben freien Eintritt. Wie gewohnt gibt es in der Pause für alle Gäste Kaffee und selbst gemachten Kuchen.

Weitere Informationen zum Plan B gibt es bei der ersten Vorsitzenden unter Telefon 02051/807 71 87 oder bei der zweiten Vorsitzenden Marita Eigner unter 0177/277 04 06 sowie auf der Homepage des Chores im Internet. HBA

chorfreunde-plan-b.de