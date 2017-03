Chor „Young Voices“ feiert sein 20-jähriges Bestehen mit Konzert

Die Vorbereitungen auf den Auftritt im Oktober laufen bereits.

Wülfrath. Mit ihrem Namen wollen die „Young Voices“ nicht behaupten, eine Formation blutjunger Stimmen zu sein. Zwar ist die jüngste Sängerin derzeit 23 Jahre jung, die älteste dafür aber über 60 Jahre. Der Name der Sangestruppe verweist viel mehr auf das Repertoire. „Eine Mischung aus Rock, Pop und Jazz“, wie Chormitglied Jennifer Müllenborn erklärt. Wie das klingt, lässt sich beim Konzert anlässlich des 20-jährigen Bestehens hören. Es trägt die Überschrift „Forever Young (für immer jung)“ und findet zwar erst im Oktober statt, „aber wir wollen jetzt schon ein bisschen die Werbetrommel rühren“, sagt Sängerin Kerstin Koenig.

Eingeladen zur stimmgewaltigen Unterstützung hat Stephan Lux, der seit 2013 Chef des Chores ist, unter anderem die Deutschen Sänger. „Mit ihnen haben wir eine besonders innige Gemeinschaft.“ Begründet liegt das gute Verhältnis zueinander, beidseitig gehegt und gepflegt, wie von allen Beteiligten betont wird, in der Geschichte: 1997 entstanden die „Young Voices“ quasi als Nachwuchsabteilung aus der Chorgemeinschaft Deutsche Sänger. „Die Idee dazu hatte der damalige Chorleiter Gregor Brück“, erinnert Jennifer Müllenborn an die Anfänge. Bis dahin gab es keinen Chor, der junges Liedgut wie etwa Gospel oder Pop sang.

Derzeit studieren die Mitglieder einen Titel der „Foo Fighters“ ein

Phil Collins „A groovy kind of love“ gehört seither ebenso zu den vorgetragenen Lieblingsliedern wie „Hold back the river“ von James Bay. Als besonderes Bonbon fürs Herbstkonzert wird derzeit an „Learn to fly“ der Foo Fighters gearbeitet. „Es ist ein ganz anderes Arbeiten als mit Profis“, sagt Chorleiter Lux. „Das macht den Reiz aus. Die Leute kommen freiwillig und mit Enthusiasmus.“ „Wir sind eine lustige Truppe, die sich ein Mal in der Woche trifft, um gesellig zu singen“, beschreiben die Young Voices sich selbst. „Geht es auf Konzerte zu, arbeiten wir hart.“

Der Spaß an der Sache steht aber grundsätzlich im Vordergrund. „Es können noch Sänger einsteigen“, sagt Kerstin Koenig dazu, dass Neumitglieder willkommen sind. Viele Menschen nehmen irrtümlich an, nicht singen zu können. Im September gibt es zwei offene Proben für Neugierige, „zum Reinschnuppern und hoffentlich Entdecken, wie viel Spaß singen macht“, lädt Kerstin Koenig auch zu den Chorproben donnerstags, 20.30 bis 22 Uhr, an der Tiegenhöfer Straße 14 ein.

