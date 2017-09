Wülfrath. Das Konzert „Herbst-Ohrenschmaus“ des MGV Sängerkreises Wülfrath und der Männer-Chorgemeinschaft Velbert erklingt am Sonntag, 8. Oktober, um 16 Uhr. Zu diesem Zweck trafen sich die beiden Gesangsgruppen am Samstag zu einer gemeinschaftlichen Probe im Lhoist-Training-Center in Rohdenhaus.

Das Konzert wird in der Apostelkirche in Velbert-Dalbecksbaum, Wichernstraße 1, zu hören sein. Die Musiker bereiten einen Nachmittag mit schwungvollen, bekannten Melodien vor. In großer Chorformation eröffnen die beiden Männerchöre mit dem bekannten Lied „Landerkennung“ von Edvard Grieg.

Zur Unterstützung der Chöre wurden Solisten engagiert: Dirk Wedmann am Klavier, Migena Gjata als Sopran und Boshana Milkov als Mezzo-Sopran. Sie werden Ausschnitte aus „Carmen“, „Lakme“ und „Die Fledermaus“ interpretieren. Einlass zu dem Konzert ist ab 15.30 Uhr. Karten können für 12,50 Euro bei Schlüter’s Genießertreff, Wilhelmstraße 131a, und der Goldschmiede Goldberg, Wilhelmstraße 155, erstanden werden. str