Ein Chemieunfall in einer Velberter Firma sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Die Beamten und Mitarbeiter einer Spezialfirma werden wohl noch Tage brauchen, um alles wieder in Ordnung zu bringen.

Velbert. Am Mittwochnachmittag sind bei einem Gewerbebetrieb im Industriegebiet Röbbeck gefährliche Stoffe in einem Chemikalienlager, unteranderen etwa tausend Liter Säure, ausgetreten. Die Feuerwehr ließ den betroffenen Bereich sofort räumen. Da in dem Lager unterschiedliche Stoffe auf dem eingebrochenen Regal standen, konnte eine chemische Reaktion nicht ausgeschlossen werden.

Zwölf Mitarbeiters des Betriebs wurden durch den Notarzt versorgt, konnten jedoch unverletzt entlassen werden. Die Feuerwehr ging mit Atemschutz und Chemikalienschutzanzug in die betroffene Halle. Mindestens zwei Regale waren zusammengebrochen und es traten aus mehreren Behältern und Säcken unbekannte Stoffe in fester und flüssiger Form aus. Zusätzlich wurden Mitarbeiter der Bezirksregierung und des Umweltamtes sowie der Kreisbrandmeister zu dem Einsatz hinzugerufen. Die Einsatzkräfte konnten die ausgetretenen Gefahrstoffe mit Chemikalienbinder auffangen. Während dieser Arbeiten erwies sich ein zweites Regal als beschädigt und instabil. In dem betroffenen Regal lagerten weitere gesundheitsgefährdende Stoffe. Zur Bergung der Gefahrstoffe wurde ein Kran zur Unfallstelle gebracht.

Gegen zwei Uhr in der Nacht zu Donnerstag konnte ein Großteil der Einsatzkräfte, die an der Bergung beteiligt waren, abrücken. Allerdings blieben etwa zehn Kräfte der Feuerwehr Velbert und weitere Kräfte der Werkfeuerwehr Henkel aus Düsseldorf vor Ort. Am Donnerstagvormittag wurde zusätzlich eine Spezialfirma für die Entsorgung der beschädigten Behälter und ausgetretenen Stoffe hinzugezogen. Aufgrund der gelagerten Gefahrstoffmengen und der Schäden in dem Chemielager wird der Einsatz noch mindestens zwei Tage dauern.

