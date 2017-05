Antrag im Kulturausschuss. Verbesserter Social-Media-Auftritt soll zudem junge Menschen zu den Veranstaltungen locken.

Velbert. Die Velberter CDU-Fraktion hat sich die Verbesserung der Vermarktung des Kulturprogramms in der Schlossstadt auf die Fahnen geschrieben. In der nächsten Sitzung des Kulturausschusses wollen die Christdemokraten beantragen, dass Neubürger eine Freikarte für das kulturelle Leben in Velbert erhalten. Das kündigte der Fraktionsvorsitzende, Manfred Bolz, an.

Laut CDU sei es für Neubürger unerlässlich, an dem Freizeitangebot teilzuhaben, um eine neue Heimat zu finden. Zudem trügen die Kulturangebote dazu bei, die Stadt und ihre Geschichte kennenzulernen. Um die Schwelle für dieses kulturelle Angebot möglichst niedrig zu halten und gleichzeitig die Akzeptanz dafür insgesamt zu steigern, sollen nach dem Willen der CDU alle Bürger, die sich über das Einwohnermeldeamt neu in Velbert anmelden, im Rahmen eines Willkommenpakets der Stadt eine neu konzipierte Freikarte erhalten.

Um dem Kulturangebot weiter auf die Sprünge zu helfen, macht sich die CDU zudem für die Erstellung eines Social-Media-Konzeptes stark. Facebook, Twitter und Co. sollen in ein Marketingkonzept „umfassend“ einbezogen werden. Grund ist der nach wie vor bestehende Trend, dass die Zahlen der Besucher und Abonnenten von städtischen Kulturveranstaltungen stetig abnehmen, so die Christdemokraten. Bisher finde von der Stadtverwaltung nur ein „minimales Marketing“ in diesem Bereich statt. Das führe dazu, dass vor allem junge Bürger häufig nichts von den Angeboten wissen.

Halloween-Party als Beispiel für gelungenen Social-Media-Auftritt

Das kostenfreie Onlineangebot des Veranstaltungskalenders Velbert-Events (velbert-events.de) von der Kultur- und Veranstaltungs-GmbH (KVV) sei zwar ein guter Ansatz. Dieser enthalte aber zu wenige Veranstaltungen. So fänden sich zum Beispiel nur drei Veranstaltungen für Kinder unter der entsprechenden Rubrik. Stattdessen käme immer der Hinweis „Es gibt keine Veranstaltungen mit den ausgewählten Merkmalen.“ Ein solcher Veranstaltungskalender müsse zwingend auf einem aktuellen Stand sein und die Vielzahl der Veranstaltungen im Stadtgebiet abbilden. Auch wenn Veranstalter ihre Termine selbstständig einpflegen könnten, müsse das den meisten erst einmal bekannt sein, so die CDU-Fraktion weiter.

Die Halloween-Party im Bürgerhaus im vergangenen Jahr, die von Auszubildenden der KVV organisiert worden war, habe gezeigt, wie ein gelungener Social-Media-Auftritt viele junge Menschen ansprechen kann. Die Reichweite sei ein großer Vorteil für die Kulturveranstaltungen in Velbert und es sei sogar möglich, Menschen aus den umliegenden Städten zu mobilisieren. Dieses Potenzial nutze Velbert derzeit leider nicht.

Um die Bürger besser zu informieren und gleichzeitig die Reichweite der entsprechenden Werbung massiv zu erhöhen, bittet die CDU die Velberter Stadtverwaltung, ein Konzept zu erarbeiten und dem Ausschuss zeitnah – noch für Veranstaltungen der Spielzeit 2017/18 – zur Abstimmung vorzustellen.

