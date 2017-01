Caritas-Suchthilfe bietet Workshops an

Mit dem sogenannten Alkoholpräventionskoffer können Lehrer und pädagogische Fachkräfte jetzt gezielt mit Jugendlichen auf die Themen Alkoholkonsum und -missbrauch eingehen.

Wülfrath/Mettmann. Ende Februar ist es wieder soweit: Die fünfte Jahreszeit, der Karneval, beginnt. Für manchen Jugendlichen ist dies eine Zeit, in der Alkohol – auch risikoreich – getrunken wird, und einige machen erste unliebsame Erfahrungen mit der Alltagsdroge Alkohol. Um dies möglichst zu verhindern, bietet Beatrix Neugebauer, Suchtpräventionsfachkraft der Caritas-Suchthilfe im Kreis Mettmann, zwei Workshops zum sogenannten Alkoholpräventionskoffer für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte an.

Mit dem „Alkoholpräventionskoffer“ kann mit Jugendlichen vielfältig vorbeugend gearbeitet werden. Ziel der lebensweltbezogenen Methoden ist es, den Jugendlichen Regeln und Standards für den verantwortungsbewussten Umgang mit der Alltagsdroge Alkohol zu vermitteln. Dieser „Koffer“ wurde im Rahmen der Landeskampagne „Sucht hat immer eine Geschichte“ des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen entwickelt.

Das Material wird kostenlos für die Präventionsarbeit verliehen

Er enthält zahlreiche Methodenhinweise zur altersgerechten Aufklärung über den Umgang mit Alkohol. Die Caritas-Suchthilfe verleiht den Koffer kostenfrei an Lehrkräfte, schulische Sozialarbeiter sowie andere pädagogische Fachkräfte, um deren Präventionsarbeit mit Jugendlichen zu unterstützen. Voraussetzung dafür ist die Teilnahme an einem Workshop, in dem die Methoden und die Möglichkeiten der Arbeit mit Jugendlichen und dem Koffer eingehend vorgestellt werden.

Der Koffer enthält auch interaktive Spielideen und „Rauschbrillen“

Neben allgemeinen Informationen zum Alkoholkonsum enthält der „Koffer“ interaktive Spielideen, Möglichkeiten zur Gestaltung eines Suchtverlaufs, Filmmaterial zum Thema, „Rauschbrillen“ (die dem Träger einen Alkoholrausch simulieren) sowie eine Vielzahl praktischer Tipps zur Umsetzung der Methoden in der pädagogischen Arbeit.

Der besondere Koffer bietet die Möglichkeit, eine einzelne Einheit zum Thema, aber auch ganze Projekttage je nach Zielgruppe und Bedarf zu gestalten. Kurz gesagt: Der Einsatz des Methodenkoffers Alkohol bietet eine interessante Abwechslung in der suchtpräventiven Arbeit der entsprechenden Fachkräfte.

Um möglichst viele dieser Fachkräfte zu erreichen, werden Workshops zum Alkoholpräventionskoffer sowohl in der Kreisstadt Mettmann als auch in Wülfrath durchgeführt (Anmeldung: siehe Info-Box): Am Mittwoch, 1. Februar, findet die Veranstaltung in Wülfrath der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Caritas-Suchthilfe an der Nordstraße 2a statt.

In Mettmann wird der Workshop eine Woche später am Mittwoch, 8. Februar, in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr im Haupthaus der Caritas an der Johannes-Flintrop-Straße 19 angeboten.

