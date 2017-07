Zum ersten Mal lädt der Campus Velbert/Heiligenhaus ein und feiert zudem die offizielle Einweihung des neuen Gebäudes.

Velbert. Die Studierenden auf dem Campus Velbert/Heiligenhaus sind mitten im Semester, eigentlich alles ganz normal. Doch das Besondere: Die Nachwuchs-Ingenieure sind endlich zu Hause angekommen. Im März zog der ganze Hochschulbetrieb aus den provisorischen Räumen an der Höseler Straße in den Neubau an der Kettwiger Straße.

Der Bau erfolgte nach Wünschen und Bedingungen der Hochschule. Zentral ist etwa das Multitechnikum, das zwei Etagen hoch ist und Platz bietet für großes Forschungswerkzeug, eine moderne Mensa gehört ebenfalls dazu. Anfang April wurde das neue Haus übergeben und für die Lehre geöffnet. Das neue Haus an der Kettwiger Straße wurde Anfang Mai offiziell übergeben. Schon damals erzählte Hochschulsprecherin Christine Heinrichs, dass immer wieder Bürger anfragten, das Haus besichtigen zu können. Denn der Bau steht nun an prominenter Stelle, die Bürger haben das Wachsen und die Verzögerung verfolgt. Bisher hatte allerdings der Lehrbetrieb Vorrang. Jetzt haben sich die Studierenden und das Hochschulteam eingewöhnt, kann man nun auch hineinschnuppern in die Seminarräume, Labore und Hörsäle.

Heute von 12 bis 18 Uhr stehen die Türen offen. „Neben Schülerinnen und Schülern aus den umliegenden Schulen freuen wir uns auch auf zahlreiche Bürger aus Velbert und Heiligenhaus, die ihren Campus beim Einweihungsfest kennenlernen möchten“, heißt es vom Hochschul-Team.

Im Rahmen des Einweihungsfestes wird es um 17.15 Uhr eine Verlosung geben, bei der unter anderem ein iPad als Gewinn winkt. Interessierte können aber vor allem Rundgänge durch die Labore machen und Experimente ansehen, es gibt Informationsvorträge zu den Studienmöglichkeiten am Campus, dazu gibt es spezielle Angebot rund um die Bewerbung: So macht ein Profi-Fotograf kostenlos Porträtbilder für Bewerbungsmappen. Eine Personalreferentin bietet folgende Workshops zum Thema „Bewerbungen bei Unternehmen“ an: Erstellung von Bewerbungsunterlagen, Stolperfallen im persönlichen Interview/Assessment-Center, positive Darstellung im Interview sowie zum Business-Knigge. Zudem bietet die Agentur für Arbeit wieder einen Check der Bewerbungsmappen an.

Wer noch auf der Suche nach einem geeigneten Studienfach ist – dem können vielleicht die Talentscouts der Hochschule Bochum weiter helfen. Wer mit dem Gedanken spielt, Berufsschullehrkraft zu werden, der bekommt dazu weitere Informationen beim Zentrum für Lehrerbildung der Hochschule. Darüber hinaus werden zahlreiche Kooperationsfirmen für die dualen Studiengänge auf einer großen Jobbörse vertreten sein.

Schüler haben an den verschiedenen Messeständen die Möglichkeit, sich über Ausbildungsberufe im Rahmen des dualen Studiums zu informieren. Es werden dort übrigens sowohl Last-Minute-Plätze für das kommende Wintersemester 2017/2018 angeboten als auch schon Plätze für das kommende Jahr. Eine Auswahl beteiligter Firmen informiert an ihren Ständen über ihre jeweiligen Ausbildungsangebote mit Studienmöglichkeit.

www.hochschule-bochum.de/ campus-velbert-heiligenhaus.html

