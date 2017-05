Letzte Umbauarbeiten laufen. Die Eröffnung wird jetzt für den 20./21. Mai anvisiert.

Wülfrath. Eigentlich wollten Sophie de Frene und Thomas Kalusch schon seit dem 1. Mai mit ihren Waffeln, Pralinen, Torten, Baguettes, Kaffee- und Bierspezialitäten für belgisches Flair am Heumarkt sorgen. Doch der Zeitplan für den Umbau des ehemaligen Café Heumarkt zum Café Sophie am Eingang zur Fußgängerzone ist leicht aus dem Ruder gelaufen.

Nachgehakt

Per Aushang in den Fenstern erfahren Neugierige zum Eröffnungstermin nur „in Kürze“. Die WZ hat bei den Betreibern nachgehakt. Das Duo, das in den vergangenen zwölf Jahren das Schlosscafé in Waregem/Westflandern geführt hat und seit dem 1. März in Düssel zu Hause ist, peilt jetzt das Wochenende 20. und 21. Mai für den Start an.

„Der erste Eindruck zählt und wir wollen schließlich einen positiven machen. Da darf es beim Start keine Lücken im Angebot geben. „Es braucht Zeit, um alles perfekt hinzubekommen“, sagte der Konditor-, Pâtissier- und Chocolatier-Meister Kalusch der WZ jetzt beim Baustellenbesuch. „Wir haben praktisch bei Null angefangen. Alle Geräte, die Verglasung zum Küchenbereich und das Mobiliar sind neu“, erklärte Partnerin und Namensstifterin Sophie de Frene. Wer selber einmal ein Haus gebaut habe, könne nachvollziehen, dass nicht alle zugesagten Liefer- und Handwerkertermine auch gehalten werden können.

In den vergangenen Tagen gaben sich jedenfalls am Heumarkt Zusteller, Maler, Elektriker und Installateure, zum Beispiel für die Kühlung für die sahnig-süßen Leckereien, stetig die Klinke in die Hand. Bereits heute soll die hygienische Abnahme erfolgen.

Über die Eröffnung und ihr saisonales Angebot im Café mit 45 Innen- und 30 Außenplätzen wollen Kalusch und de Frene zeitnah auch über die eigene Internetseite und Facebook informieren. Telefonisch ist das Café Sophie aber unter 02058/8908871 zu erreichen.

