Schloss Hardenberg lädt am Wochenende zum Laternenzauber.

Neviges. Der Laternenzauber in und um die Vorburg von Schloss Hardenberg bringt stimmungsvoll Licht in die dunkle Jahreszeit. Die von vielen über den Wallfahrtsort hinaus liebgewonnene Tradition eines Besuchs des Kunsthandwerkermarktes kann am Wochenende fortgesetzt werden. Nach Ideen für ein schönes Zuhause und Geschenken kann am 11. und 12. November, von 11 bis 19 Uhr beziehungsweise 11 bis 18 Uhr gestöbert werden. Natürlich kann dabei auch geschlemmt werden.

Aussteller aus NRW und weiter entfernten Regionen schlagen auf Einladung der Veranstalter Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert sowie der Form und Art GmbH aus Gelsenkirchen in Neviges ihre Stände auf. Die Besucher des Marktes finden kunsthandwerkliche Arbeiten in der Vorburg auf verschiedenen Ebenen. Weitere Aussteller verteilen sich über den Innenhof, entlang des Weges zum Parkplatz und auf der Wiese.

Kunsthandwerk, Geschenke und kulinarische Verführungen

Modisches Design für Damen, Herren und Kinder sowie die passenden Accessoires dazu sind zu finden. Textiles in allen Variationen: gefilzt, gestrickt, genäht aus Wolle, Seide, Leinen – alles für ein neues Outfit zu Beginn der kalten Jahreszeit. Außerdem werden kostbare Raritäten aus Leder, Glas, Keramik, Papierarbeiten, Floristik und Holzdesign von verschiedenen Kunsthandwerkern zum Kauf angeboten.

Kulinarische Besonderheiten bietet ein Käsemeister feil, eine reichhaltige Palette französischer Sorten ist an seinem Stand zu finden. Senf, Dips, Essig, Öl und einige hausgemachte Liköre können an einem weiteren Stand probiert und erstanden werden, Honig, Honigprodukte, Bienenwachskerzen nebst der Verköstigung eines heißen Mets, Pralinen aus eigener Herstellung, Gebäck, Florentiner und vieles mehr runden das Angebot ab.

Der Eintritt ist für die Besucher frei. Parkmöglichkeiten bestehen in direkter Nähe zum Veranstaltungsort auf dem Parkplatz „Schloss Hardenberg/Mariendom Neviges“.

Weitere aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen in der Vorburg von Schloss Hardenberg sind über das Netz abrufbar. HBA

velbert-events.de