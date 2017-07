Servicebüros raten dazu, einen Termin zu vereinbaren.

Velbert. Die Stadt empfiehlt, sich rechtzeitig vor Antritt einer Reise zu vergewissern, ob Reisepass, Personalausweis und Kinderreisepass noch gültig sind oder neu ausgestellt werden müssen. Eine Verlängerung von Pass- und Ausweispapieren ist nicht möglich.

Ausweisdokumente können in den Servicebüros im Rathaus an der Thomasstraße 1, montags von 7.30 bis 16 Uhr, dienstags und mittwochs, jeweils von 7.30 bis 15 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 18 Uhr und freitags von 7.30 bis 12 Uhr, in Langenberg an der Donnerstraße 13, dienstags von 10 bis 18 Uhr sowie in Neviges an der Elberfelder Straße 64, donnerstags von 9 bis 18 Uhr beantragt werden.

Welche Unterlagen für die Beantragung der jeweiligen Ausweisdokumente im Einzelnen erforderlich sind, kann auf den Internetseiten der Stadt Velbert eingesehen werden:

velbert.de/buergerinfo/ anliegen-a-z/

Da insbesondere vor den Ferien bei der Bundesdruckerei das Antragsaufkommen steigt, ist auch hier mit längeren Wartezeiten von mindestens drei bis vier Wochen zu rechnen. Sollte die Zeit bis zum Reiseantritt nicht mehr reichen, kann gegen eine erhöhte Gebühr auch ein Express-Reisepass beantragt werden. Der Express-Reisepass wird innerhalb von drei Werktagen ausgestellt. Aktuell weist die Bundesdruckerei aber darauf hin, dass die Ausstellung und Aushändigung innerhalb von 72 Stunden nicht garantiert werden kann, da der Service – trotz der hohen Kosten – sehr oft genutzt wird.

Zur Vermeidung von Wartezeiten bietet das Servicebüro Velbert-Mitte die Möglichkeit an, einen Termin zu vereinbaren, entweder unter Telefon 02051/26 23 91 oder online:

velbert.de/buergerinfo/ online-services

Informationen zu den Einreisebestimmungen ausländischer Staaten für deutsche Staatsangehörige erteilen die Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland sowie das Auswärtige Amt in Berlin. Letzteres bietet umfangreiche Informationen auf seiner Homepage. Red

auswaertiges-amt.de

Anzeige