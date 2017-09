Das Projektteam weist auf Möglichkeiten hin.

Velbert. Das Projektteam Wahlen der Stadt bittet alle Velberter, die meinen, wahlberechtigt zu sein und die bisher noch keine Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl erhalten haben, sich – soweit noch nicht geschehen – unbedingt unter den Telefonnummer 02051/262-452 oder -567 zu melden. Selbstverständlich kann das Wahlrecht im Wahllokal auch ohne die Vorlage der Benachrichtigungskarte ausgeübt werden. Die Wahlberechtigten müssen sich in diesem Fall ausweisen. Wer unsicher ist, in welchem Wahllokal er wählen kann, erhält beim Projektteam die entsprechenden Informationen.

Wer Briefwahl machen möchte, hat hierzu noch bis Freitag, 22. September, 18 Uhr, die Möglichkeit. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Anträge im Rathaus vorliegen. Das Projektteam bittet zu beachten, dass die Wahlscheinanträge am Freitag, 22. September, von 12 bis 18 Uhr, nur noch im Servicebüro im Rathaus an der Thomasstraße 1 gestellt werden können. Danach ist ein Antrag nur noch im Fall einer attestierten plötzlichen Erkrankung und nur bis zum Wahltag, 24. September, 15 Uhr, möglich. Die Briefwahlanträge sind zu senden an die Stadt Velbert, Projektteam Wahlen, Thomasstraße 1 in 42551 Velbert.

Online können die Anträge über die Velberter Homepage nur noch heute bis 6 Uhr gestellt werden. Die Unterlagen können zudem zu den allgemeinen Öffnungszeiten bis freitags im Rathaus, Raum U 123 (Zugang Rathausarkaden an der Thomasstraße, links neben der Parkhauseinfahrt) sowie donnerstags im Nevigeser Servicebüro, Elberfelder Straße, beantragt und auch mitgenommen werden.

In dringenden Fällen kann dort auch direkt die Briefwahl durchgeführt werden. Die Wahlbenachrichtigung, sofern vorhanden, und der Personalausweis sollten hierfür mitgebracht werden. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. HBA

