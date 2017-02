Breitband: Der Tarifwechsel und seine besonderen Tücken

Telekom-Kunde ist verärgert über die Praxis in Wülfrath.

Wülfrath. Schnelleres Surfen mit dem neuen Glasfasernetz in Wülfrath – WZ-Leser Jürgen Merrath musste die Erfahrungen machen, dass das für ihn als Telekom-Bestandskunde nicht so unkompliziert ist, wie er vermutet hatte. Der Anbieter Netcologne hat, wie mehrfach berichtet, das Breitbandnetz in Wülfrath ausgebaut, die Telekom verfügt aber ebenfalls über die Nutzungsrechte für die Leitungen.

Im Telekom-Shop habe niemand von dem Ausbau gewusst

Das las Merrath in der WZ und machte sich in die nächste lokale Telekom-Filiale nach Velbert auf. Was er dort erfuhr, verblüffte ihn. Der Wülfrather berichtet: „Die Telekom hat mir mitgeteilt, dass sie von einer Kooperation mit Netcologne nichts weiß. Auf meine Nachfrage, ob die Telekom denn theoretisch das Glasfasernetz nutzen dürfte, wurde mir mitgeteilt, dass an der Mitnutzung derartiger Fremdnetze kein Interesse besteht.“ Auch an der Hotline des Anbieters habe ihm niemand weiterhelfen können. Eine Karte auf der Webseite der Telekom zeigt Wülfrath weiterhin nicht als ausgebautes Gebiet mit bis zu 100 Mbit/s.

Die WZ fragte bei der Telekom nach. Die Antwort: „Wir haben in der Tat in Wülfrath eine Kooperation mit Netcologne, von denen wir Leitungen anmieten“, teilte Sprecher André Hofmann mit. Warum der Shop das nicht wusste, könne er nicht sagen.

Inzwischen bekam Jürgen Merrath über eine Spezial-Hotline doch noch ein Angebot von der Telekom für seinen gewünschten 50 Mbit/s-Anschluss. Die Konditionen machten ihn wenig glücklich, da er für die Nutzung des neuen Glasfasernetzes einen neuen Vertrag abschließen müsste, für den er als Bestandskunde nicht vom günstigeren Einstiegsangebot profitieren kann. Zudem ist der neue Tarif mit dem Namen „Zuhause Start“ nicht kombinierbar mit gewissen Zusatzangeboten der Telekom – etwa dem günstigeren Kombi-Angebot für das Mobilfunknetz. „Da fällt der Telekom nichts Besseres ein, als diesen Treue-Bonus zu streichen“, ärgert sich Merrath.

Kein Verständnis hat er auch dafür, dass bei ihm die bislang vertraglich gebuchten „bis zu“ 16 Mbit/s nicht ankommen – auch nicht mit dem neuen Netz. Es gilt: Wer seinen Tarif nicht wechselt, wird gar nicht beschleunigt.

