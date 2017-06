Die Einigkeit Dornap-Düssel setzt auf heimische Fußballspieler und eine konsequente Jugendarbeit. An Jugendlichen mangelt es allerdings.

Wülfrath. Der Verein Einigkeit Dornap-Düssel hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Gegründet im Jahr 1900, hat er unter anderem zwei Weltkriege überstanden. Ebenfalls ein herber – wenn auch nicht vergleichbarer – Einschnitt bestand in der kommunalen Neugliederung 1975. „Auf einmal waren wir ein Wuppertaler Verein“, erinnert sich Karl-Heinz Schultz, Vorsitzender von Einigkeit Dornap-Düssel, im Gespräch mit der WZ. Ausgerechnet ein so bodenständiger Verein. „Wir haben weiterhin in Wülfrath gespielt, aber wir mussten einen Nutzungsvertrag mit der Stadt abschließen“, so Karl-Heinz Schultz weiter. Für den Sportplatz, auf dem die Einigkeit schon Jahrzehnte gespielt hatte. Die Einzugsgebiete des Vereins waren weiterhin die Bereiche Dornap und Düssel.

Vor drei Jahren fiel dann vereinsintern die Entscheidung, den Standort Düssel aufzugeben. „Die Gebäudesanierung des Vereinsheims wäre viel zu teuer geworden, außerdem gibt es in Düssel immer weniger Kinder, ohne die kein Verein langfristig überleben kann“, weiß der 69-Jährige. „Wir haben zunehmend Jugendmannschaften verloren“, sagt der Vorsitzende. Aktuell hat die Einigkeit Dornap-Düssel 270 Mitglieder, darunter rund 100 in der Fußballabteilung und etwa 70 in der Judoabteilung. Die restlichen verteilen sich auf die Bereiche Tischtennis, Karate und Seniorengymnastik. Noch vor zwölf Jahren waren es insgesamt 425 Mitglieder.

Besonders schwierig gestaltet sich derzeit der Jugendbereich. Es gibt nur drei Teams, F-, E- und D-Jugend. Damit klafft eine große Lücke bis zur ersten Mannschaft, die in der Kreisliga A spielt. Es fehlen C-, B- und A-Junioren. Letztere war im vergangenen Jahr noch während des Spielbetriebs auseinandergebrochen.

„Wir wollen keine Spieler, die ein Navi brauchen, um den Sportplatz zu finden.“

Karl-Heinz Schultz, Vorsitzender der Einigkeit Dornap-Düssel

„Die A-Jugend war nicht harmonisch gewachsen“, erklärt Schultz. Undiszipliniertheiten einzelner Spieler führten dazu, dass die A-Junioren schließlich vom Verein vom Spielbetrieb abgemeldet wurde.

Unter harmonisch gewachsen versteht die Einigkeit die frühzeitige Vermittlung von Tugenden wie Zusammenhalt und Disziplin. „Ein wichtiger erzieherischer Aspekt ist, dass die Kinder lernen, zusammen zu trainieren und zusammen zu spielen“, beschreibt der Vorsitzende die Devise der Einigkeit. Die Mannschaft zählt – und nicht der Einzelne. Und: „Wenn Wülfrath auf dem Trikot steht, sollte auch ein Wülfrather drinstecken.“ Das ist die weitere Philosophie der Einigkeit. „Wir wollen keine Spieler, die ein Navi brauchen, um den Sportplatz zu finden“, sagt Karl-Heinz Schultz.