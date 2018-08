Ängste abbauen und Informationen vermitteln – Hilfsorganisationen stellen sich vor.

Wülfrath. Unter dem Motto „Was tun wenn…“ bieten die Beteiligten den Besuchern am Sonntag, 26. August, von 11 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Anger-Markt ein umfangreiches Programm. Ausgerichtet wird der Tag von der Deutschen-Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG), dem Roten Kreuz (DRK), der Freiwilligen Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW) sowie der Polizei.

Die Hilfsorganisationen demonstrieren unter anderem, wie wichtig das richtige Verhalten bei der Bildung einer Rettungsgasse ist. „Wir zeigen einmal, wie es nicht sein sollte, und dann, wie eine Rettungsgasse richtig gebildet wird“, erzählt Michaela Donner vom THW. „Das Thema Rettungsgasse taucht immer wieder auf, leider funktioniert sie nicht in allen Fällen und führt dann zur Behinderung von Rettungseinsätzen.“ Um das Ganze auch kindgerecht zu veranschaulichen, weichen die Retter auf etwas kleinere Fahrzeuge aus: auf Bobby Cars. Die Moderation zum Thema Rettungsgasse übernimmt die Polizei und steht gern für weitere Fragen zur Verfügung.

Beim dritten Wülfrather Blaulichttag sollen Kinder spielerisch an verschiedene Themen herangeführt werden. So wird beispielsweise auch geübt, wie man einen Notruf richtig absetzt: Welche Nummer muss ich im Notfall wählen? Oder was muss ich am Telefon sagen, damit die Retter genau wissen, was passiert ist? „Je früher Kinder das lernen, desto besser“, sagt Donner. In der Vergangenheit hätte sich gezeigt, dass Kinder das bereits früh könnten, ja sogar manchmal Erste Hilfe leisten und dabei auf Instruktionen angewiesen sind, die sie nur telefonisch durch einen Mitarbeiter der Leitstelle erhalten.

Dies ist allerdings nur ein Teil dessen, was die Wülfrather Hilfsorganisationen planen. Neben Kinderspielen wie beispielsweise das Kistenklettern, Kinderschminken und Geschicklichkeitsspielen werden diverse Einsatzfahrzeuge der Hilfsorganisationen ausgestellt. Die Polizei ist unter anderem mit einem Wasserwerfer und einem Panzerfahrzeug vertreten. Die DLRG Wuppertal zeigt beim Aktionstag einen Geländerüstwagen. Vom Bezirk Kreis Mettmann wird das Motorrettungsboot da sein.

Hoch im Kurs bei den Kleinen sind auch immer Wasserspiele. An einem Stand der Feuerwehr können Kinder sich darin versuchen, eine brennende Wand zu löschen. Weitere Höhepunkte sind der Auftritt der Musikgruppe „Ruhrpott Guggis“ und der Landesturnriege der Polizei am Vormittag.

Ziel des Blaulichttages ist es unter anderem, Ängste abzubauen und viele Informationen zu geben. Alle Hilfsorganisationen sind mit Ständen vertreten. „Wir haben viele interessante Informationen in Faltblättern vorbereitet“, sagt DLRG-Ausbildungsleiter Heiko Dietrich.