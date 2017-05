Blau-Weiß: Tennis mit Aussicht

Der Verein hat aktuell 380 Mitglieder – darunter auch 120 Jugendliche. Sie spielen auf einer großzügigen Anlage mit altem Baumbestand.

Wülfrath. Der Tennisverein Blau-Weiß Wülfrath hat mit dem Hinz-und-Kunz-Turnier am Wochenende die Freiluftsaison eröffnet (siehe Kasten). Der 1949 gegründete Traditionsverein der Kalkstadt verfügt auf einem Areal von 34 000 Quadratmetern über zehn Außen- und zwei Hallenplätze. Der imposante Baumbestand mit Eichen, Buchen und Pappeln ist zum Teil mehr als hundert Jahre alt. „Vielen Gästen, die hier bei Medenspielen zum ersten Mal sind, fällt das sofort auf“, sagte Blau-Weiß-Pressewart Jens Platzhoff im Gespräch mit der WZ. Die großzügige Anlage ist ein Plus des Vereins, aber es gibt noch viele weitere.

„Damit die positive Struktur erhalten bleibt, müssen wir natürlich auch etwas dafür tun.“

Jens Platzhoff, Pressewart des Tennisvereins Blau-Weiß Wülfrath, über die gut gemischte Altersstruktur des Klubs

Von den insgesamt 380 Mitgliedern sind 120 Jugendliche“, erklärte Jens Platzhoff. Damit ist die Altersstruktur gesund, nicht selten stehen drei Generationen von Familien auf dem Platz. Blau-Weiß hat zwölf Teams im Erwachsenenbereich und elf Jugendmannschaften. Am derzeit erfolgreichsten sind die Damen 60, die in der 2. Verbandsliga spielen. Die Damen 65 sowie die Herren 75 und 80 treten in der Niederrheinliga an. Zwar sind die Senioren momentan in höheren Ligen vertreten, doch „die Jugendlichen haben mit drei U 14-Mannschaften großes Potenzial“, ist sich Jens Platzhoff sicher. 18 Jugendliche werden an den am 1. Juni auf der Vereinsanlage stattfindenden Endspielen der Kreismeisterschaften teilnehmen.

„Damit die positive Struktur erhalten bleibt, müssen wir natürlich auch etwas dafür tun“, sagte Jens Platzhoff. Der Tennisverein bietet viele Aktionen und verschiedene Tennistrainings für alle Altersgruppen an. Besonders stolz ist der Klub, dass Vereins-Ikone Mathias Huning zusammen mit seinem Partner Mathias Schramm mit ihrer Tennisschule zum bereits zweiten Mal ein Sommercamp für Jugendliche (17. bis 21. Juli) und ein weiteres für Jugendliche und Erwachsene (14. bis 18. August) anbieten.

Aktuell können Interessierte zehn Wochen lang an einem Schnupperkurs teilnehmen. Angesprochen ist nicht zuletzt die Altersgruppe zwischen 25 und 40 Jahren. „Da könnten wir noch etwas ,Nachwuchs’ brauchen“, sagte Jens Platzhoff. Die ersten vier Stunden sind kostenfrei, weitere zehn Trainerstunden kosten jeweils zehn Euro. „Ziel ist es, dass die Teilnehmer weitere Spielpraxis bekommen“, erklärte Jens Platzhoff. So sollen sie nach Abschluss des Schnupperkurses untereinander Trainingspartnerschaften schließen. „Wichtig ist, dass die Spieler in etwa gleich stark sind, damit dies funktioniert“, sagte Jens Platzhoff. Am Ende ist natürlich auch eine Mitgliedschaft im Verein gewünscht.

Blau-Weiß Wülfrath fördert auch das gesellschaftliche Vereinsleben. Der Jazzfrühschoppen wird am Pfingsmontag, 5. Juni, stattfinden und lockt vor allem ein „mittelaltes“ Publikum an. Für die Jungen wiederum ist das Sommerfest (8. August) mit DJ Mick, einem Spielmobil und der Hüpfburg ein Anlaufpunkt. „Beim Sommerfest sind Gäste immer herzlich willkommen“, sagte Jens Platzhoff.

