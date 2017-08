Auch Yvan kann in dem Fall nicht richtig vermitteln, ist er doch zu wankelmütig in seinem Charakter. Dass er zudem seit Jahren zur Psychoanalyse geht, hat sein Selbstwertgefühl auch nicht gefördert. Er sieht auf Nachfrage Farben in dem komplett weißen Bild oder spürt wahlweise auch eine „Vibration der Monochromie“. Was wiederum Marc auf die Palme bringt, sieht er darin doch einen Beweis dafür, dass Yvan ein „hybrider Mensch“ und ein „kleiner, serviler Speichellecker“ ist.

Die Komödie ist eigentlich ein Kammerstück für eine Bühne, die Veranstalter vom Kunsthaus Langenberg haben das Stück in den Stillen Park verlegt. Eine angesichts des derzeit wechselhaften Wetters durchaus gewagte Option. Zur Premiere immerhin geht alles gut, erst nach Abschluss der Inszenierung fängt es richtig zu schütten an, vorher können sich die rund 110 Besucher mit Regenschutz und einigen Regenschirmen begnügen.

Langenberg. Am Anfang steht der Kauf eines Bildes – freilich nicht irgendeines Bildes, sondern eines echten „Antrios“. Das Motiv: weiße Streifen auf weißen Grund. Der Preis: 200 000 (wobei die Währung unklar bleibt, möglicherweise Franc oder sogar Euro). So beginnt die Komödie „Kunst“, die am Freitagabend im Stillen Park in Langenberg ihre Premiere unter freiem Himmel hatte. Aufgeführt wurde das mittlerweile mehr als 20 Jahre alte Erfolgsstück der französischen Autorin Yasmina Reza, das von drei Männern erzählt, die sich wegen eines Bildes streiten und in diesem Zusammenhang ihre Freundschaft hinterfragen.

So geht das zwischen den Freunden in verschiedenen Szenen und emotionalen Erregungszuständen hin und her. Zumeist trifft sich das Trio bei Serge, wo es früher oder später wegen des Bildes in Streit gerät. Die Wohnung von Serge ist die eigentliche Bühne, daneben gibt es noch kleinere Nebenspielorte im Park: links neben der Bühne findet sich die stilisierte Wohnung von Marc (symbolisiert durch ein Bild der Burg von Carcassonne – klassischer Realismus), rechts neben der Bühne die Wohnung von Yvan (symbolisiert durch das Bild eines röhrendes Hirsches – klassischer Kitsch). Regisseurin Martina Mann kann so die Tiefe des Raumes ausspielen und einige Dialoge in anderem Kontext verorten.

Auseinandersetzungen münden auch in Handgreiflichkeiten

In der Komödie „Kunst“ geht es dabei nur vordergründig um die Eitelkeiten, Prätentionen und Aufgeregtheiten des Kunstbetriebes. In den Auseinandersetzungen der Männer, die letztlich auch zu Handgreiflichkeiten führen, geht es um die Frage, was Freundschaft ausmacht und was man bereit ist, dafür zu opfern.

So findet das Stück denn auch zu einem Happy End mit Fragezeichen. Zu guter Letzt reicht Serge Marc einen blauen Filzstift, damit dieser irgendetwas auf das weiße Bild malt. Er malt ein Strichmännchen, das einen Skifahrer darstellen soll. Serge opfert das teure Bild, um seine Freundschaft zu retten. So scheint es zumindest, bis der Zuschauer zum Ende erfährt, dass Serge wusste, dass man Filzstiftfarbe auch wieder abwaschen kann. Das Bekenntnis zur Freundschaft ist also vorerst nur relativ.