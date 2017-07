Heute können sich noch Teams für Samstag anmelden.

Velbert. Die Vorbereitungen zur 1. Sportparty „Velbert aktiv“ am Samstag, 8. Juli auf dem Rathausplatz in Velbert-Mitte laufen auf Hochtouren. Auf Initiative des Stadtmarketings konnte eine Tagesetappe der „Biathlon auf Schalke“-Tour in die Schlossstadt geholt werden. Noch bis heute ist die Anmeldung von Teams möglich. Der Siegerstaffel winken vier Skipässe für die Skihalle in Neuss. Einheitliche Teamkleidung ist erwünscht, das ausgefallenste Outfit wird mit einem Sonderpreis prämiert. Der Name des Teams und die Mitglieder können dem Stadtmarketing unter der Telefonnummer 02051/262846 oder per E-Mail (siehe Adresse unten) gemeldet werden.

Frei nach der Devise „Biathlon kann jeder“ ermöglicht das Tour-Team allen Neugierigen das Schießen mit authentischen Biathlon-Gewehren, die zu gänzlich ungefährlichen Lichtzielgeräten umgebaut wurden. Von 12 bis 14.45 Uhr kann jeder die Sportart ausprobieren. Um 15 Uhr beginnen dann die Wettkämpfe der Stadtmeisterschaft.

Um das winterliche Gefühl noch zu verstärken, garantieren die Organisatoren echtes Schneetreiben. Der Schnee wird aus der Skihalle Neuss angeliefert. Neben der „Biathlon auf Schalke-Tour“ präsentieren Vereine und Institutionen ihren Beitrag zur Freizeitgestaltung in Velbert. Die Besucher können sich unter anderem Sportarten wie Cross-Skating, und Jumping Fitness versuchen. Der Sauerländische Gebirgsverein lädt um 13 Uhr zu einer sechs Kilometer langen Wanderung rund um Velbert ein. Der ADFC codiert Fahrräder ohne Voranmeldung. Mitgebracht werden muss lediglich der Personalausweis und soweit vorhanden der Kaufbeleg für das Rad und bei Pedelecs unbedingt der Schlüssel für den Akku. Das Angebot kostet acht Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. ADFC-Mitglieder zahlen jeweils die Hälfte.

Ab 18 Uhr können die Besucher die Tanzfläche stürmen. Die Nevigeser Band „Querfeldbeat“ heizt mit einem Potpourri aus Hits und Schlagern vergangener Musikjahrzehnte ein. Das bringt wohl den Schnee zum Schmelzen. HBA

kerstin.buss@velbert.de

