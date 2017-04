Wülfrath/Mettmann. Am Sonntagnachmittag hat eine betrunkene Fahrerin mehrere Unfälle an der Stadtgrenze von Wülfrath zu Mettmann verursacht. Bei den Unfällen wurde drei Leute schwer verletzt.

Die 73-jährige Frau aus Wülfrath fuhr vom Zechenweg in Wülfrath los und touchierte bereits in der Straße Frowinkelshäuschen mit ihrem Mercedes einen Busch, der dadurch beschädigt wurde. Sie setzte jedoch ihre Fahrt über die Meiersberger Straße in Richtung Mettmanner Straße fort. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß auf dem Gehweg mit einem 64-jährigen Fußgänger aus Wülfrath zusammen, welcher mit einem 21 Monate alten Kleinkind unterwegs war.

Die Frau fuhr jedoch immer noch weiter und bog nach links in die Mettmanner Straße in Richtung Wülfrath Mitte ab. Nur wenige Meter später versuchte ein 41-jähriger Wülfrather die Pkw-Fahrerin zu stoppen, indem er ihr mit seinem Audi TT den Weg versperrte. Auch mit diesem stieß sie zusammen und verursachte einen weiteren Sachschaden.

Unmittelbar im Anschluss fuhr die 73-jährige noch in einen Zaun und anschließend in eine Hauswand, wo die Fahrt dann endete. Durch die Fahrt der Fußgänger mit dem Kleinkind und die Unfallverursacherin schwer verletzt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf über 6.000 Euro. An der Hauswand entstand lediglich ein leichter Schaden. Die Unfallverursacherin stand erheblich unter Alkoholeinfluss, ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der PKW und der Führerschein der Fahrerin wurden sichergestellt.

