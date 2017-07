Das Programm am Samstag, 26. August, spricht alle Generationen an.

Velbert. „Da ist für Jung und Alt etwas dabei“, lädt Marian Osterhoff, der Klimaschutzmanager der Stadt Velbert, zum Klima-Tag am 26. August ein. Am letzten Samstag in den Sommerferien werden zwischen 10 und 15 Uhr vor der Hauptfiliale der Sparkasse HRV an der Friedrichstraße 181 zahlreiche Informationsstände rund um Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit aufgebaut. „Die Energieberatung der Verbraucherzentrale erklärt anhand eines Modells, wie eine Brennstoffzelle funktioniert, Solaranlagen werden vorgestellt“, kündigt der Klimaschutzexperte an.

Die Innenstadt soll noch fahrradfreundlicher werden

Elektromobilität wird ein großes Thema sein: Besitzer von E-Autos stellen ihre Fahrzeuge vor und berichten von ihren Erfahrungen. In einem Segway-Parcours können die Besucher das elektrische Ein-Personen-Transportmittel ausprobieren. Ein anderer großer Bereich wird das Radfahren sein – mit und ohne elektrische Unterstützung. Örtliche Firmen informieren über das Angebot. Um die Velberter Innenstadt noch fahrradfreundlicher zu gestalten, bietet der Radverkehrsbeauftragte der Technischen Betriebe von 11.30 Uhr bis 13 Uhr eine Radtour durch die Innenstadt. „Wir haben Netzlücken in Velbert, die wollen wir schließen, dazu dient diese Tour, um Ideen zu sammeln“, so Rainer Jadjewski. Um das gesunde und umweltfreundliche Radfahren auf dem Weg zu Arbeit populärer zu machen, werden Leasing-Fahrräder vorgestellt.

Weil die Kinder die künftigen Gestalter des Klimaschutzes sind, hält Marian Osterhoff besondere Aktionen für die Kleinen bereit. „Da gibt es Bastelaktionen mit Solarstrom und Solarkocher, wobei die naturwissenschaftlichen Hintergründe erklärt werden. Beim Puzzlespiel geht’s um die Erneuerung von Heizungsanlagen, das funktioniert aber nur, wenn die Eltern mitmachen.“ Um 10.30 und 13.30 Uhr zeigt das Kindertheater Papiermond das Stück „Der König und seine Daumen“. Darin erfahren Kinder ab vier Jahren, dass das Handeln jedes einzelnen für eine lebenswerte Zukunft wichtig ist.

Wer sich umwelt- und klimabewusst ernähren will, der kann sich über solche Lebensmittel informieren, die im Windrather Tal und der weiteren Umgebung produziert werden. Auch einen Grillstand mit entsprechenden Produkten wird es geben.

