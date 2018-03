Die Bibliotheken im Stadtgebiet geben Lektüre-Tipps für die Vorbereitung auf die Prüfungen.

Velbert. Die Abiturprüfungen stehen bevor und die Bibnet-Onleihe der Stadtbücherei hält passend dazu viele hilfreiche Bücher bereit. So gibt es beispielsweise eine Audio-Lektürehilfe zu Goethes „Faust I“, in diesem Jahr im Grund- und Leistungskurs vorgegeben, ebenso wie eine Audio-Lektürehilfe zu „Der Prozeß“ von Franz Kafka, im Leistungskurs vorgegeben. Ergänzend zu diesen Audiodateien gibt es jeweils ein PDF-Booklet. Wie man von einem schlechten Schüler zum 1,0-Abiturienten wird, erklärt David Weinstock in seinem Buch „Schluss mit ungenügend!“. Das E-Book „Lernen zu lernen“ geht in eine ähnliche Richtung. Hier werden Lernmethoden für unterschiedliche Lernstoffe dargestellt und es enthält ein Kapitel zur Lernmotivation.

Nach Ablauf der Leihfrist werden Daten automatisch unbrauchbar

Und so funktioniert die Onleihe: Mit einem gültigen Bibliotheksausweis der Stadtbücherei Velbert kann man sich unter www.bibnet.de/onleihe mit Benutzernummer und Passwort Hörbücher, E-Books, Musik und Videos auf den Computer oder ein anderes Endgerät kostenlos herunterladen. Nach Ablauf der Leihfrist werden die Dateien automatisch unbrauchbar, die Rückgabe und damit mögliche Überziehungsgebühren entfallen. Ist ein Titel bereits entliehen, kann man diesen kostenlos vormerken. Sobald das Medium bereit steht, wird dieses durch eine E-Mail mitgeteilt.

Nächste Onleihe-Sprechstunde wird am 20. März angeboten

Um Fragen rund um das Angebot zu klären, werden regelmäßig Onleihe-Sprechstunden für die Bibliotheksnutzer angeboten. Der nächste Termin ist in der Zentralbibliothek im Forum Niederberg (Eingang Europaplatz) am Dienstag, 20. März, von 16 bis 17 Uhr. Neben der Onleihe kann natürlich auch das Angebot der Bibliothek vor Ort genutzt werden: In allen drei Velberter Niederlassungen gibt es jede Menge Romane, Ratgeber, Hörbücher, Spielfilm- und Sach-DVDs, Brettspiele, Musik-CDs sowie Zeitschriften. Zudem ist vor Ort die Computernutzung mit Internet und Office-Software kostenfrei möglich.

Die Jahresgebühr für Erwachsene beträgt 18 Euro, ermäßigt neun Euro. Kinder und Jugendliche erhalten mit Einverständnis der Eltern kostenlos einen Bibliotheksausweis. Das Büchereiteam steht für Fragen per E-Mail oder unter Telefon 02051/26-2281 gerne zur Verfügung. HBA

stadtbuecherei@velbert.de