Der Bürgermeister überreichte gestern persönlich das Dokument. Arbeiten stehen vor dem Start.

Velbert. „Wir warten nur noch auf die Auswertung der Bezirksregierung, dann kann es losgehen, der Tiefbauer steht Gewehr bei Fuß.“ Architekt Jörn Hecker, der zusammen mit seinem Bruder Jens die Stadtgalerie plant, geht davon aus, dass in den nächsten zwei Wochen die Baugrubensicherung beginnt. Die Baugenehmigung ist schon da, die überreichte gestern Bürgermeister Dirk Lukrafka an die Architekten und den Bauherrn Andreas Martin. „Obwohl man weiß, dass hier keine Bomben fielen, musste das Baufeld auf Kampfmittel untersucht werden“, begründete Jens Hecker die Verzögerung.

Lobende Worte fand Andreas Martin für die Velberter Stadtverwaltung: „Wir sind ihnen zum Dank verpflichtet, sie haben bis zum Anschlag gearbeitet. Die Genehmigung für so ein Einkaufszentrum ist sehr komplex, die Stadt hat einen tollen Job gemacht, das ist ziemlich einmalig“, so der geschäftsführende Gesellschafter von Concepta, der Wert darauflegte, dass das nicht so daher gesagt ist: „Das kommt von Herzen.“

Bürgermeister Dirk Lukrafka gab die Anerkennung gerne zurück und verwies auf die gute Zusammenarbeit. „Das ist ein ganz wichtiger Moment für Velbert“, betonte der Verwaltungschef, der sich an die ersten Kontakte auf der Immobilienmesse Expo Real erinnert, ganz zu Anfang seiner Amtszeit. „Wir haben einen sehr guten architektonischen Entwurf. Die Stadtgalerie ist genau das, was wir brauchen: mehr Vielfalt im Handel und gastronomische Erlebnisse. Der Bau ist positiv für Velbert, er wird Menschen motivieren, nach Velbert zu ziehen.“

Anteil von Bekleidungsgeschäften liegt schon jetzt bei 48 Prozent

Concepta-Chef Martin bezeichnet es als einen großen Erfolg, dass es in schwierigen Zeiten für den Handel gelungen ist, bereits jetzt einen Vermietungsstand von 80 Prozent erreicht zu haben, und das 13 Monate vor der Eröffnung im September 2018. Besonders freut es den Investor, dass neben den bereits bekannten Mietern wie Mensing, Cult und Netto das dänische Unternehmen Bestseller mit allen seinen drei Labels Vera Moda, Only sowie Jack & Jones nach Velbert kommt. „Das ist einzigartig in Deutschland. Das sind alles keine Billigheimer, die sind bei jungen Menschen sehr angesagt.“ Der Modeanteil von jetzt 48 Prozent kann sich noch erhöhen. Gesucht werden Kindermode, Wohnaccessoires, Haushalts- und Spielwaren. „Wenn der Online-Handel noch mehr Bedeutung bekommt, braucht man Erlebnisse. Der Gastronomieanteil wird mit zwölf Prozent größer als in früheren Zentren.“ Aus diesem Grund wurde das Gebäude des ehemaligen Café Droste (zuvor Kitz) miterworben und an die Galerie angebunden. „Da wird wieder eine Gastronomie einziehen und den Offersplatz beleben.“ 65 Millionen Euro investiert Concepta in das Einkaufszentrum, das statt über ursprünglich 500 Parkplätze noch 50 weitere dazu bekommt. „Wir haben einfach das Parkhaus an der Oststraße um eine Etage erhöht“, so Architekt Jens Hecker.

